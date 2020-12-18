قرض العاطلين بنك التسليف: شروط الحصول على قرض العاملين وطريقة الحصول عليه

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عمر شويل - جدة قرض العاطلين بنك التسليف ، تعمل دوما المملكة العربية السعودية على رفع المستوي الافتصادي لكافة المواطنين بالمملكة كما تسعي أيضا لتحقيق الحياة الاجتماعية، وقد اعلن بنك التسليف عن إمكانية حصول العاطلين عن العمل وأصحاب العمل الحر على قرض من بنك التسليف.
قرض العاطلين من بنك التنمية الاجتماعية
يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو ما يسمى ببنك التسليف بتقديم قرض العاطلين وهو عبارة عن منتج تمويلي مثل باقي القروض التي يقدمها البنك كقرض الأسرة وقرض آهل وهما من قروض بنك التسليف، وتلك القروض مقدمة لكافة المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة الغير قادرين على فتح مشروع لأنفسهم شرط حصوله على الجنسية السعودية ، وقبل التقديم على القرض لابد من معرفة الشروط الواجب توافرها.
شروط التقديم على تمويل العمل الحر من بنك التنمية
قامت إدارة بنك التنمية الاجتماعية بالإعلان عن إمكانية الحصول على قروض للمواطنين وذلك وفقا لحالتهم الاجتماعية، وهناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على ذلك القرض وهي:
- أن يكون المتقدم على القرض حاصل على الجنسية السعودية.
- لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما وأن لا يزيد عن ستين عاما.
- لا يزيد راتب المتقدم عن 14 آلف ريال سعودي سواء كان موظف حكومي أو خاص.
- لا يكون المتقدم للحصول على قرض مديونا للبنك بقرض آخر.
- يكون قد مر عام كامل على توظيفه.
- لا تزيد مدة التمويل عن خمس سنوات.
- لابد أن يحضر المتقدم كفيل موظف حكومي.
طريقة الحصول على قرض عاطل عن العمل من بنك التنمية
بعد أن تحدثنا عن شروط الحصول على قرض العاطلين من بنك التنمية الاجتماعية، نعرض لكم طريقة الحصول على قرض عاطل عن العمل وهي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.
- إدخال بيانات حسابك الخاص وتسجيل الدخول.
- إذا لم يكن لديك حساب على الموقع لابد من التسجيل أولا.
- ملئ أستمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الحساب المصرفي للمتقدم.
- تقديم شهادة العمل الحر إذا كان المتقدم يرغب في تمويل الخدمات التخصصية.
- رقم الجوال المستخدم في حساب موقع أبشر.
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