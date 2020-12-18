نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير من متابعي القنوات التي تهتم بالمجال الرياضي وذلك نظراََ لما تقدمه من محتوى رياضي مفيد وممتع للمشاهدين حيث تعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية من أهم القنوات في المملكة والتي يتابعها قاعدة جماهيرية كبيرة ليست في المملكة فقط بل يتابعها الكثير من المشاهدين في معظم الدول العربية، حيث تم البث الفعلي للقناة في 16 رجب من العام الهجري 1423 وذلك من خلال نقل الدوري السعودي للمحترفين بشكل مختلف حيث تهدف إلى تنمية الشباب وتحفيزهم على المشاركة المنافسات التي تخص النشاط الرياضي المحلي والدولي أيضاً وذلك من خلال تقديم محتوى رياضي يفيد الشباب.

قنوات السعودية الرياضية

تعتبر قناة السعودية الرياضية من أهم القنوات الرياضية في المملكة والتي يتابعها الكثير من المشاهدين في السعودية وفي معظم الدول العربية حيث تقدم القناة محتوى رياضي مفيد وممتع دون الحاجة إلى اشتراك شهري أو سنوي،حيث تقدم مجموعة قنوات السعودية الرياضية دوري المحترفين السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين كما تقدم القناة مباريات كأس العرب للأندية الأبطال وسباقات الخيل ،كما تقدم القناة مباريات لبعض المسابقات الأوربية مثل كأس ملك أسبانيا وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الأسباني.

التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية على النايل سات وعرب سات

من خلال موقع ثقفنى يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ على الترددات الجديدة لقنوات السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات وياه سات أيضاً.

1. اولاََ: تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة على النايل سات

التردد الجديد للقناة:12284

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:5/6

التردد الجديد للقناة:12149

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:5/6

2.ثانياََ:تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة على عرب سات

التردد الجديد للقناة :12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:5/6

التردد الجديد للقناة :12015

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:5/6

3.ثالثاََ: تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة على ياه سات