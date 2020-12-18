نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين التعليمية 2020 وطريقة استقبال القناة عبر أجهزة الاستقبال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية هو مايهم العديد من الطلاب خلال هذه الفترة، وخاصة بعد أن قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق قناة عين التعليمية على القمرين الصناعيين النايل سات وعربسات من أجل بث الدروس التعليمية لكافة طلاب التعليم بداية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية العامة، حيث تقوم قنوات عين بتقديم شروحات في مختلف المواد الدراسية.

قناة عين التعليمية

وتعد قناة عين التعليمية أحد أبرز التقيات التي قامت وزارة التعليم بإطلاقها خلال الفترة الماضية خاصة مع بدء الوزارة إعتماد نظام عن بعد في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك من أجل الحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين وغيرهم من منسوبي التعليم من الإصابة بالوباء، وللحد من انتشاره داخل المملكة العربية السعودية.

فمع بدء العام الدراسي في المملكة العربية السعودية قامت وزارة التعليم بتغير نظام العملية التعليمية، حيث قامت الوزارة بإعتماد التعليم عن بعد، حيث تتم العملية التعليمية من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي كان يدخل إليها الطلاب بشكل يومي من أجل تلقي الدروس التعليمة على يد معلميهم في مختلف المواد الدراسية، حيث يقوم المعلم أو المعلمة بإنشاء فصول إفتراضية ويدعوا الطلاب إليها من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، ثم يقوم الطلاب بالدخول إلى الفصل الافتراضي عبر مدرستي، ومن ثم يبدأ المعلم بشرح المادة الدراسية الخاصة به، وهو الأمر الذي سهل العملية التعليمية عن بعد لكافة الطلاب من خلال منصة مدرستي التي تم إطلاقها لهذا الغرض.

الأمر لم يتوقف عند منصة مدرستي فقط بل أن الوزارة قامت بإطلاق قنوات عين التعليمية والتي يتم تقديم شرح لكافة المواد التعليمية من خلالها لكافة الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

قناة عين دروس

قنوات عين التعليمية قامت بإتاحة المواد الدراسية في مختلف المواد لكافة المراحل الدراسية، وذلك من خلال متابعة البث المباشر للقناة عبر أجهزة الاستقبال لديكم في المنازل، كما أن قناة عين التعليمية تقوم بتسجيل الدروس التي تم بثها عبر القناة، وتحميلها بشكل مباشر من خلال القناة الرسمية الخاصة بقناة عين التعليمية على موقع اليوتيوب، وذلك من أجل أن يتمكن الطلاب في المملكة العربية السعودية من العودة إلى الدروس المسجلة من أجل متابعة مافاتهم من دروس تعليمية، أو حتى من أجل أن يستزيدوا من فهم المواد لديهم في الأوقات المناسبة لهم، كما أن قناة عين التعليمية تعمل على مدار 24 ساعة من خلال شاشتها، من أجل أن تسهل على الطلاب متابعة الدروس التعليمية.

تردد قناة عين التعليمية

ومن أجل استقبال بث قناة عين دروس التعليمية على أجهزة الاستقبال لديكم فكل ماعليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية، حيث أن تردد قناة عين التعليمية متوفر على القمرين الصناعيين نايل سات وعربسات من خلال الترددات الآتية:

نايل سات 11564 أفقي 27500.

عربسات 12437 عمودي 27500.

طريقة تنزيل تردد قناة عين التعليمية على أجهزة الاستقبال

ويمكنكم تنزيل تردد قناة عين التعليمية من خلال إتباع الخطوات التالية: