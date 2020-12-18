” عمومية جمعية سيهات تصادق على قرارات مالية وإدارية بتصويت غالبية الأعضاء “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

صادق أعضاء عمومية جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية على أبرز القرارات التي طرحها مجلس الإدارة في جدول أعمالها للعام 1442 هـ

الاجتماع الذي بدأ بكلمة للأستاذ شوقي المطرود رئيس الجمعية تطرق فيها للإنجازات ولأبرز برامج الجمعية ولجانها، وتطلعاتها المستقبلية بالإشارة لما استطاعت تحقيقه على الرغم من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة، متقدماً بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ولكافة الجهات التي وقفت جنباً لجنب لدعم مسيرة الجمعية وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف ومديره الأستاذ نبيل بن راشد الدوسري.

تلاها استعراض المدير التنفيذي الأستاذ حبيب محيف للتقرير الإداري والفني وتطرق من خلاله للوحدات الإدارية والاجتماعية، واحصائيات المشتركين في الجمعية، والمتطوعين، والعاملين فيها، إلى جانب حجم المساعدات التي قدمتها الجمعية كرعاية اجتماعية، والإنجازات في مجال التنمية، والتعليم، والصحة.

أما الجانب المالي فاستعرض الأستاذ حسين آل خليفة المشرف المالي أبرز الأرقام من مصروفات وإيرادات، وقيم أصول واستثمارات تمتلكها الجمعية، موضحاً أن الجمعية ماضية في خطتها لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ماصادق عليه الأعضاء بالموافقة على تأجير الممتلكات والأصول، تطوير الممتلكات والأصول، بالإضافة لإنشاء المشاريع المختلفة، والدخول في الشراكات التجارية، وكذلك الموافقة على شراء العقار المستخدم حالياً كمقر لفرع المحمدية واستثمار أجزاءه لتحقيق الاستدامة المالية للفرع.

كما صادق الأعضاء على إقرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ليختتم الاجتماع بالحوار المفتوح الذي ناقش فيه الأعضاء بعض المقترحات، وتمت الإجابة فيه على أبرز الاستفسارات المتعلقة بسير العمل.