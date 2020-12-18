دوت الخليج – الأحساء : وضحى الونيس نظمت جمعية الثقافه والفنون مساء يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٦-١٧ ديسمبر ورشة بعنوان ( أساسيات التصوير السينمائي) بمقر نادي السينما مع المصور / علي الشافعي، ويدير التنظيم لجنة السينما والأفلام بجمعية الثقافه والفنون بالأحساء. وفي الورشة قد تم النقاش عن أوضاع الكاميرا ، الإضاءة ، أنواع اللقطات ، سيكلوجية الألوان.

فقد ركز في هذه الورشه على مهارات المصور المحترف في إخراج لقطات العمل عن طريق اختياره الزوايا والإضاءة لتوصيل الفكرة أو الرسالة للمشاهد، بالاضافه شدد تركيزه على الأنتباه للتفاصيل الدقيقه التي ممكن انه تبرز جماليه اللقطة.

وأجاب على سؤال أحد الحضور… هل لون الملابس لها تأثير على جوده التصوير السينمائي؟ العمل الأحترافي مترابط بالتفاصيل الصغيره والدقيقه فألوان ملابس الممثل يتم الاتفاق عليها مسبقا وتحدد الألوان بمكان التصوير أن كان داخليا أو خارجيا.

التصوير السينمائي له أساسيات جدا دقيقة تساهم في جودة ظهور العمل بكل إحترافيه، بإمكان المصور المحترف أن يجعل المشاهد يعيش الدور لحظه بلحظه.

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