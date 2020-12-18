السليمان يحصل على أفضل جائزة رئيس تنفيذي لعام٢٠٢٠

دوت الخليج – الرياض : منال العثمان حصل الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التامين، الدكتور محمد السليمان على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020م في قطاع التامين، وفقا لتقييم مجلة ” الأعمال العالميه “.

وقال د السليمان “في تعليق له على الجائزة “، إن هذه الجائزه تمثل اعترافاً دولياً رفيع المستوى بالجهود الكبيرة لفريق العمل في شركة نجم بدعمٍ من البنك المركزي السعودي (ساما)، وبالتعاون المستمر مع شركاء نجم ضمن المنظومة التأمينية وفي مقدمتهم الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الجائزة تؤكد التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز تنافسية المملكة العالمية عبر خدمات تأمينية أكثر تطوراً وارتقاءً بجودة الحياة في المملكة، والتي تمثل إحدى مرتكزات الرؤية”.

وأضاف السليمان أن الجائزة تمثل أهمية في هذا التوقيت بالتحديد، لاعترافها بقدرات الشركة وتميز انجازاتها في السعودية في الظروف الصعبة التي عايشناه خلال فترة جائحة كورونا للعام 2020م.

وياتي هذا التتويج بعد نجاح السليمان في الإشراف على عدد من خطط التحوّل في الأداء التشغيلي وخدمة العملاء على مدار الساعة، لا سيما على مستوى أتمتة الخدمات وسهولة توفرها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المعايير المدرجة من قبل مجلة “الأعمال العالمية.

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