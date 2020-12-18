شفاء تدشن مختبرها الطبي برعاية أوقاف الماجد

دوت الخليج : معاذ الحجازي – مكة المكرمة دشنت جمعية شفاء لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بمكة المكرمة اليوم الخميس الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ م مختبر مركز الكلى التخصصي التابع للجمعية بدعم من أوقاف الماجد والذي يشمل أحدث الأجهزة الطبية المخبرية . حيث تعمل جمعية شفاء على رعاية المرضى الفقراء المصابين بالأمراض المزمنة في مكة المكرمة من خلال برنامجها ومراكزها الطبية الرائدة . يقدم المختبر عدد كبير من التحاليل والفحوصات الطبية عبر الاجهزة ويتم عملها بطريقة تقنية وربطها في ملف المريض مباشرة لمتابعة الحالة الطبية . حيث حضر الاستاذ محمد الشايع ممثلاً لأوقاف الماجد وكان في استقباله رئيس مجلس الادارة د.خالد طيب والمدير العام ا.عبدالرحمن البليهشي وتم افتتاح المختبر واخذ جولة في المركز الطبي . في نهاية الزيارة تقدمت الجمعية بدرع شكر وتقدير لأوقاف الماجد والذين دعموا ويسروا الدعم لعلاج المرضى الفقراء بمكة .

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