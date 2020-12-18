محافظ الجبيل يستقبل إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة

دوت الخليج – رباب عبدالمحسن – الجبيل

استقبل سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، مؤخراً، في مكتبه بمقر المحافظة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل خالد بن عبد الرحمن الجبر، بحضور عدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وكرمت الجمعية خلال اللقاء محافظ الجبيل تقديرا لجهوده ودعمه لبرامج الجمعية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل.

وأكد محافظ الجبيل على الاهتمام والدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهما الله-، للقطاع الخيري، وحرص سموهما على تحقيق أثر ملموس يفيد المجتمع، مشيداً بما تقوم به الجمعية من جهد عظيم في المجتمع والذي أثمر في تخريج (500) حافظا وحافظة ولله الحمد.

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الجبر أن الجمعية أطلقت حملة وقفة وفاء، بهدف شكر الداعمين والمستقطعين المساهمين في برنامج الاستقطاع الشهري في العديد من الجهات.