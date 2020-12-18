جمعية طيف التوحد بالجبيل تنظم فعالية الفصول الأربعة

دوت الخليج – الجبيل

أقامت جمعية طيف التوحد بمحافظة الجبيل، يوم أمس الخميس، فعالية الفصول الاربعة، بمشاركة أطفال طيف التوحد وذلك بمقر الجمعية.

واشتملت الفعالية على عدة أركان تفاعلية للأطفال للتعريف على مواسم الفصول، منها استكشاف الأصوات والتمييز بينها، كصوت أوراق الأشجار، وصوت المطر والرعد والبرق، إضافة إلى تعليم الأطفال التصنيف والربط بين ما يرتدونه كل موسم.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لجمعية طيف التوحد الأستاذ فهيد الغبيني أن الفعالية تهدف إلى تنمية الإستكشاف لدى أطفال التوحد للتعرف على الفصول الاربعة.