اختتام ورشة (أساسيات التصوير السينمائي) بثقافة وفنون الأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد – الأحساء

نفذت لجنة السينما والأفلام بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء ورشة أساسيات التصوير السينمائي للمدرب علي الشافعي والذي شغل مديرا للتصوير في عدد من الأفلام الحائزة على جوائز متعددة.

و أوضح المدرب الشافعي بأن الورشة تم تقديمها على يومي الأربعاء والخميس ١٦ و ١٧ ديسمبر ومقسمه ليومين لشرح الجانب النظري، و الجانب العملي، و تطبيق ما تم شرحه في اليوم الأول، و تدريب المشاركين على كامل المعدات، و الكاميرات اللازمة لتطوير مهارتهم، و التاكد من ألمامهم بمتطلبات التصوير السينمائي من ناحية استخدام المعدات ومختلف الكاميرات الاحترافية لدخول في هذا المجال ودعم صناعة الأفلام المحلية.

و أوضح مشرف لجنة السينما والأفلام بالجمعية الأستاذ علي الشويفعي ان الورشة أقيمت بقاعة عبدالرحمن الحمد بمقر نادي السينما بالجمعية وبمشاركة ٢٢ متدرب ومتدربة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية و الوقائية للمتدربين.

وقد ذكر الشويفعي بأن عدد المسجلين في الورشة بلغ اكثر من ٣٠٠ مهتم في هذا المجال وهذا يدل على الشغف للخوض في صناعة الأفلام السينمائية ولذلك سيكون من أولويات اللجنة مستقبلا احتواء المهتمين بهذا الجانب المهم خاصة صناعة الأفلام كما ان اللجنة بأعضائها وهم : صباح علي بوسنده و فردوس محمد العمران و مفيد المهناء مستمرين في تقديم الورش، و الأمسيات بشكل مستمر لمنسوبي الجمعية و لجميع المهتمين في مجال صناعه الأفلام و تطوير المتدربين لصناعة مجموعة من الافلام ودعم الحركه السينمائية المحلية و الوصول بالأعمال والأفلام من صناعة ابنائنا الى السينما العالمية.

وفي نهاية الورشة والتي استمرت ليومين كرم مدير الجمعية الاستاذ علي الغوينم مدرب الورشة وقدم لجميع المتدربين والمتدربات شهادة حضور.

وذكر الغوينم بانه سعيد بهذا الحراك الفني رغم وجود ظروف جائحة كورونا و محدودية الحضور لمثل هذي المناسبات وأهمية الاحترازات ، ونوه الغوينم بأن الجمعية تستقبل جميع المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات الثقافية والفنية وتتيح لهم الفرصة بتقديم ورش و أمسيات تناسب اهتماماتهم سواء في مجالات الأفلام او الفنون التشكلية و المسرح و الموسيقى والتشكيل كما أن ادارة الجمعية تستقبل جميع الاقتراحات والأفكار و تسعد بها دائما.