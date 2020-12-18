الحكومة العراقية تتوقع وصول لقاح كورونا في الربع الثاني من 2021

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع شركة فايزر الأمريكية بشأن لقاح كورونا، وتوقعت وصول اللقاح للبلاد في الربع الثاني من 2021.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح صحفي: "من المحتمل أن يتم في الأيام المقبلة توقيع اتفاق مع شركة فايزر لتجهيز العراق بكمية من اللقاح خلال الربع الثاني من السنة المقبلة".

وأضاف، أن "الوزارة متواصلة مع بقية الشركات، لكن شرط التوقيع معها يتوقف على اعتمادها دولياً، وأن لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الأدوية البريطانية، ووكالة الأدوية والغذاء الأمريكية".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية ستتعاقد مبدئيا على كمية بحدود مليون ونصف المليون جرعة، وربما تتغير أو تزيد الكمية".

وبحسب الحلفي، ستشمل الكمية التي ستصل وحسب الأولوية التي تم تحديدها سابقا "لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، حيث سيبدأ إعطاء اللقاح للكوادر الصحية والطبية، وبعدها لكبار السن، وبعدها للأمراض المزمنة، ومن بعدها للقوات الأمنية".