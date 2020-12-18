نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية سداد المخالفات المرورية عبر تطبيق أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت إدارة المرور السعودية قواعد وقوانين جديدة لدعم المواطنين والعمال الوافدين في المملكة، وتسهيلات جديدة منها إمكانية سداد المخالفات المرورية عبر تطبيق أبشر قبل نهاية السنة.

أبشر

هو موقع يقدم الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين السعوديين، وذلك لتسهيل الخدمات وتوفير الوقت للمواطنين السعوديين، ومن بين الخدمات التي يقدمها هذا الموقع خدمات المرور.

سداد المخالفات المرورية عبر تطبيق أبشر

تعتبر خدمات المرور من أهم الخدمات التي يقدمها موقع أبشر لمواطني المملكة، وتنقسم الخدمات المرورية التي يقدمها موقع أبشر الجديد إلى الاستعلام عن الخدمات والمخالفات المرورية ودفع قيمة تلك المخالفات إلكترونيًا من قبل الموقع.

هناك 3 طرق لسداد المخالفات المرورية ومنها

يمكنك السداد عن طريق الاستعلام عن المخالفات المرورية وقيمتها عبر منصة أبشر الإلكترونية.

استخدام جهاز الصراف الآلي عن طريق الفيزا صاحب المخالفة.

الاتصال برقم الهاتف الموحد للاستعلام واتباع تعليمات السداد والرقم يكون (989).

الاستعلام وسداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

يتم الاستعلام عن المخالفات وسداد قيمتها من قبل منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

يتم الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على الموقع.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة كرقم المركبة.

الضغط على زر استعلام أو عرض.

ستظهر لك صفحة يتم عرض فيها قيمة وعدد المخالفات المرورية.

الذهاب إلى خدمة سداد.

معرفة طرق الدفع المتاحة من خلال أبشر واتباع الخطوات.

سداد المخالفات المرورية عبر الصراف الآلي

يتم سداد قيمة المخالفات المرورية بواسطة أجهزة الصراف الآلي في بضع خطوات بسيطة