نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف نسائية بفروع مصرف الراجحي 1442 وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف نسائية بفروع مصرف الراجحي 1442 قام مصرف الراجحي بالمملكة السعودية بالإعلان بشكل رسمي عن توافر العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديات، وذلك لجميع المواطنات السعوديين لجميع حملة البكالوريوس في بعض التخصصات المحددة، والتي تشمل المحاسبة المالية أو في المجالات التي تتعلق بها، بجانب وجود بعض الخبرات السابقة حتى يتمكن من العمل في فروع مصرف الراجحي في ينبع الصناعية ورفحاء.

وظائف نسائية بمصرف الراجحي

قد أوضحت إدارة مصرف الراجحي عن توفر العديد من الوظائف الخاصة بجميع حملت شهادة البكالوريوس والوظائف المتوفرة هي مدير مصنع رفحاء وكذلك مدير فرع ينبع الصناعية.

موعد التقديم على وظائف مصرف الراجحي

قامت الإدارة العامة لمصرف الراجحي بتوضيح إمكانيات التقديم على الوظائف المتوفرة من خلال الموقع الألكتروني عبر الإنترنت، وذلك بدءا من يوم الأحد 13 ديسمبر وسوف يستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم 20 ديسمبر 2020 حيث يمكن لجميع الأشخاص الذين يريدون التقديم للحصول على الوظائف التي تم الإعلان عنها في مصرف الراجحي، يمكنهم تسجيل دخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي للحصول على هذه الوظيفة.

وظائف هندسية في مشروع البحر الأحمر

شركه البحر الأحمر للتطوير أعلنت عن توافر وظائف هندسية للرجال والنساء لجميع حملة البكالوريوس والماجستير حيث يتوفر العديد من التخصصات في مشروع البحر الأحمر السياحي، وقد تم فتح باب التقديم من خلال الرابط الرسمي لشركة البحر الأحمر عبر الإنترنت تبدأ من 15 ديسمبر حتى يتمكن الجميع من التقديم للحصول على الوظائف وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الوظائف المتاحة.

وظائف شركة البحر الأحمر

بالنسبة للوظائف المتاحة في الشركة وهي:

مدير أول البنية التحتية/ المطار.

مدير أول البنية التحتية (المواد/ الهندسة المدنية).

مدير أول التخطيط.

مهندس تخطيط.

مساعد مدير مشروع.

مدير أول الهندسة (للسعوديين).