نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك البلاد تمويل السيارات يصل ل500 ألف ريال وفترة سداد 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك البلاد من البنوك المعروفة بالمملكة العربية السعودية والمعروفة بخدماتها المشهورة وإجراءاته السهلة وسرعة الحصول على الخدمة ومن تلك الخدمات المقدمة من البنك خدمة تمويل السيارات لكن ما يميز بنك البلاد عن غيره في تمويل السيارات هي شروطه البسيطة على عكس باقي البنوك فيعتبر البنك أسهل بنك في وضع شروط تمويل السيارات كما يتميز البنك بنسبة الأرباح البسيطة التي يحددها والتي على حسب رأي دار إفتاء السعودية موافقة للشريعة الإسلامية وسنذكر في هذا المقال كيفية تقديم طلب التمويل وشروط التمويل

تمويل السيارات من بنك البلاد

يطرح البنك هذه الخدمة حيث يقوم البنك بشراء السيارة من وكلاء معتمدين من قبل البنك وذلك بعدما يقدم العميل طلب التمويل الخاص به ويدرج السيارة الراغب بها ونوعها في الطلب ويقوم العميل بتزويده بكافة مواصفات السيارة الراغب بها بعد القيام بعملية الشراء يتولى بنك البلاد مسئولية التأمين على هذه السيارة وتسليمها للعميل ويحصل العميل على السيارة كعملية استئجار حتى آخر قسط من أقسطا البنك بعدها تصبح السيارة ملكا خاصا بالعميل وذلك بعد قيام العميل بتسديد آخر دفعة من المال للبنك

مميزات تمويل السيارات من بنك البلاد

تمت إجازته من الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية

الخدمة متاحة لكل شخص على أرض المملكة العربية السعودية لا تشترط الجنسية في هذه الخدمة

لا يشترط وجود كفيل للتقديم على طلب التمويل

لا يلزم للعميل تحويل الراتب الخاص به للبنك

أقل سن للتقديم على طلب التمويل 21 عاما وأكبر سن 65 عاما

فترة سداد كبيرة تصل ل60 شهرا أي خمس سنوات كاملة

قيمة التمويل تصل ل500 ألف ريال سعودي

يقدم بنك البلاد تأمينا شاملا على السيارة ويعرض خدمة تصليحها بالوكيل المعتمد حسب نوع السيارة بالمملكة العربية السعودية

لا يشترط وجود مقدم من أجل الحصول على السيارة

يمكن طلب حتى ثلاث سيارات مرة واحدة

يمكن للعميل التنازل عن السيارة لعميل آخر لدى البنك

كيفية التقديم على طلب التمويل

قم بالذهاب للوكيل المعتمد للسيارات من البنك واختيار نوع السيارة الراغب بها

قم بملء الطلب الخاص بالبنك من أجل التقديم على التمويل

قم بتسليم كل الأوراق المطلوبة للبنك

يتم إبلاغك بالموافقة النهائية بعد ذلك

القيام بتجهيز السيارة والأوراق المرورية

الأوراق المطلوبة من العميل

