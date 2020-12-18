شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل إصابة 174 جديدة بفيروس “كورونا”، و 10 حالة وفاة ، و 208 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 360690 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 351573 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6101 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :