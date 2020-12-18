مواد غذائية تساعد على فقدان الوزن وتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. تعرف عليها

بلادي – الرياض :

نصحت أخصائية تغذية روسية، الراغبين في خفض أوزانهم وتعزيز منظومتهم المناعية في فصل الشتاء بتناول مواد غذائية معينة.

وأبانت الأخصائية الدكتورة يلينا كالين أن من بين هذه المواد؛ منتجات الألبان الحامضية، لكونها تحتوي على البكتيريا التكافلية، وهي بكتريا مفيدة تعيش في أمعاء الإنسان، وتساعد في تطهير الأمعاء، وإزالة السموم منها.

ونصحت وفقاً لوكالة “نوفوستي” بإضافة التوابل للنظام الغذائي مثل الفلفل، والكركم، ورق الغار، والقرنفل، والزنجبيل، لكونها تسرع عملية التمثيل الغذائي، من خلال تنشيط ميتاكوندريا في الخلايا وزيادة عملية التبادل الحراري، مما يساعد في حرق جزء من السعرات الحرارية، كما أنها تنظف الدم وتساعد على مكافحة العدوى.

وأكدت أن البصل والثوم من المواد الغذائية المفيدة للصحة، حيث يتمتع كل منهما بخصائص مضادة للبكتيريا، بجانب فيتامينات وعناصر معدنية مفيدة للصحة مثل الكالسيوم، الفوسفور، والبوتاسيوم، وسيلينيوم، المنغنيز، واليود، وفيتامين С وفيتامينات مجموعة В.