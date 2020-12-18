“أمن الطرق” يحذر من التجاوز الخاطئ وينصح باتباع 4 خطوات لتفادي الحوادِث

بلادي – الرياض :
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (الجمعة)، من حالات التجاوز الخاطئ، مؤكدة أن ذلك يعد من أهم مسببات الحوادِث.
وشددت قوات أمن الطرق على ضرورة الالتزام بالأنظمة واتباع التعليمات المرورية، مقدمة 4 نصائح لتفادي وقوع الحوادث أثناء تجاوز السيارات الأخرى، وأولها التأكد من أن الطريق يسمح فيه بالتجاوز.
ونصحت بالتأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الخلف، واستخدام إشارة التنبيه الجانبية للانعطاف، والعودة للمسار الصحيح بعد التجاوز.
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