وزير الصحة: “أشياء مضحكة قيلت حول لقاح كورونا”.. وهذه رسالتي للجميع

بلادي – الرياض :

طمأن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجميع من مواطنين ومقيمين بمأمونية اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وأكد الدكتور الربيعة عبر مقطع فيديو نشره حساب “التواصل الحكومي” عدم صحة ما يتداوله البعض حول اللقاحات المختلفة، بأنها يمكن أن تسبب مرض التوحد أو غير ذلك من آثار جانبية.

وقال إن بعض الناس يقول أشياء مضحكة حول اللقاحات، وهذا الذي يتم تداوله غير مثبت علمياً، ولكنه استنتاجات مبنية على كلام أشخاص فقط ولا علاقة لها بدراسات علمية.

وأبان أنه حرص على أن يكون في طليعة الذين أخذوا اللقاح لبث المزيد من الطمأنينة في النفوس، لافتاً إلى أنه توصل لهذه الطمأنينة بناء على نتائج العلماء والخبراء من الشباب السعوديين المبدعين الذين أجروا دراسات حول هذا اللقاح للتأكد من سلامته.