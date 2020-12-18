“الأمم المتحدة” تشيد بجهود المملكة في حماية الأطفال في الفضاء السيبراني

بلادي – الرياض :

أشادت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، بجهود المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الوكالة لإطلاق برنامج عالمي لحماية الأطفال، أن الاتحاد يقدر جهود المملكة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني والمتمثلة في مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

وأبان أن سلامة الأطفال على الإنترنت أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مبيناً أن إطلاق هذا البرنامج سيسهم في الحد من الجرائم التي تستهدف الأطفال على الإنترنت، وسيسهم في توفير الموارد والمهارات اللازمة للأطفال أنفسهم بالإضافة إلى المدربين والآباء.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد العيبان، أن الهيئة عملت جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتصميم هذا البرنامج العالمي الشامل والذي نتطلع بأن يحدث أثرًا على زيادة التعاون الدولي لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.