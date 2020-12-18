بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم (الجمعة)، معاقبة شركة اعتدت على مصنف مرئي لفرد ووضعه في إعلان تلفزيوني دون الحصول على إذن بذلك.
وأوضحت الهيئة أنه تم إلزام الشركة بدفع تعويض مالي قدره 30 ألف ريال، وغرامة مالية بقيمة 60 ألف ريال، بجانب إلزام الشركة بإزالة المصنف المرئي محل الدعوى.
وأكدت الهيئة أن حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبه العقوبة ويجعله يحترم الحقوق الملكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتداء شركة على مصنف مرئي لفرد بوضعه في “إعلان تلفزيوني” يكلفها 90 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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