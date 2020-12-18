“الموارد البشرية” تودع 1.7مليار ريال معاشات ضمانية للمستفيدين لشهر جمادى الأولى

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الجمعة)، إيداع 1.7 مليار ريال معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى. وأوضحت الوزارة أن قيمة المعاشات الضمانية الأساسية بلغت أكثر من 1.4 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء أكثر من 192 مليون ريال.

إعلان وأضافت الوزارة أن إجمالي مبالغ المساعدات النقدية لأجل الكهرباء لشهر جمادى الأولى بلغت نحو 103 مليون ريال.

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