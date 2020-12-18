نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم المرافقين 2021 وإلغاء الكفالة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت دائرة الجوازات بالمملكة العربية السعودية، في الآونة الأخيرة عن قرار، تثبيت رسوم المرافقين 2021، والذي جاء بناء على توجيهات ملكية من خادم الحرمين الشريفين، وجاء هذا القرار لدعم المقيمين والعمالة الأجنبية بالمملكة، والتي أرهق كاهلها قرار تطبيق رسوم المرافقين 2021، وزيادة الرسوم المفروضة بشكل سنوي، وفقًا لقرارات المملكة لدعم اقتصاد البلاد، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

رسوم المرافقين 2021

اختلط الأمر على بعض العمالة والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالرسوم التي فرضتها المملكة على العمالة ومرافقيهم، لقاء إقامتهم على أراضي السعودية، حيث نُشرت أنباء مؤخرًا، حول إلغاء الرسوم المفروضة على المرافقين خلال هذا العام، ولكن دائرة الجوازات قد أوضحت القرار الأخير الصادر عن الديوان الملكي، والخاص بتثبيت رسوم المرافقين، فأوضحت أن الرسوم سيتم تثبيتها عند القيمة التي وصلت إليها خلال عام 2020، مع عدم إضافة أي زيادة جديدة كما كان يحدث بشكل سنوي، ولا صحة للأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول إلغاء الرسوم.

وقد أكدت إدارة الجوازات كذلك، أن هذا القرار جاء بهدف التيسير والتخفيف من الأعباء عن كاهل المقيمين بالمملكة من العمالة الأجنبية ومرافقيهم، وتم وفقًا للقرار تثبيت الرسوم عند 400 ريال للمرافق الواحد شهريًا.

حالة وقف سداد الرسوم الوحيدة

ذكرت المديرية العامة للجوازات، أن نقل الخدمات الخاصة بالكفالة هي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها التوقف عن دفع الرسوم، ويمكن في تلك الحالة، توقف المقيم عن دفع الرسوم حتى التاريخ المذكور بالطلب، جاء هذا في رد نشرته المديرية العامة للجوازات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أحد المستفيدين، وذكرت الإدارة وقتها، أنه من غير المسموح قيام الوافد يتقسيط قيمة الرسوم المستحقة.

ألغاء الكفالة

أعلنت الجهات المختصة بسبتمبر الماضي، عن إعفاء العمالة المقيدين بالمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي، مما يتم تقديمه من مقابل مادي للعمالة لمدة 5 سنوات، مقابل أن تتحمل الحكومة السعودية المقابل المادي لتلك الفترة، وذكرت وزارة المالية السعودية، أن المقابل المادي المتوقع عن تلك الإيرادات خلال 2019 هو 56.4 مليار ريال، بينما أشارت توقعات 2019 إلى 28 مليار ريال، هذا على الرغم من عدم توضيح قيمة الإيرادات الفعلية للعام الماضي ولا هذا العام، وفقًا لإعلان الميزانية.