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عمر شويل - جدة توفر منصة مقيم، للمقيمين والتابعين، بالمملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن بين الخدمات المتوفرة، حاسبة رسوم التابعين والمرافقين 2021، والتي يمكن من خلالها حساب إجمالي قيمة الرسوم المفروضة على التابعين أو المرافقين “الزوجة والأبناء”، للوافد أو العامل المقيم بالمملكة، وفقًا لقرارات المملكة الأخيرة التي تتعلق بالرسوم المفروضة.

حاسبة رسوم التابعين والمرافقين 2021

وفرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، للمقيمين بالمملكة، العديد من الخدمات الحكومية على منصات إلكترونية، أطلقتها المملكة، بهدف خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة، ومن بين المنصات التي أطلقتها الوزارة، منصة مقيم، والتي توفر للمقيمين العديد من الخدمات، منها خدمة حاسبة رسوم التابعين والمرافقين 2021، ويمكن حساب الرسوم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم باختيار الإجراء المطلوب

أدخل عدد التابعين

قم بتحديد مدة التجديد

قم بتحديد تاريخ انتهاء الإقامة

بعد الانتهاء، قم بالنقر على احسب.

استعلام رسوم المرافقين 1442

ويمكن للراغبين كذلك، الاستعلام عن رسوم المرافقين 1442، عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة من قبل بوابة أبشر، وذلك باتباع الآتي:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر. قم بالنقر على خدمات الأفراد. قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم. قم بالنقر على المقيمين. قم بالنقر على الجوازات قم بالنقر على خدمة التابعين. قم بإدخال بيانات التابعين المطلوبة راجع البيانات التي أدخلتها بحرص. قم بالنقر على معرفة الرسوم. ويمكن كذلك سداد الرسوم بحجز موعد عن طريق خدمة الدفعات المستحقة التي وفرتها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني.

رسوم المرافقين

بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2017 في فرض رسوم على المرافقين “الزوجة والأبناء”، للمقيمين من العمالة الأجنبية، لقاء إقامتهم على أراضي المملكة، ووفقًا للقوانين والقرارات التي تم وضعها لتنظيم هذا، فقد قامت المملكة بفرض زيادة سنوية على رسوم المرافقين، كالتالي: