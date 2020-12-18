ختام البرامج التعليمية لجمعية المركز الخيري لتعليم القران الكريم وعلومه بالأحساء (القسم النسائي)

دوت الخليج – منار علي

أقام مركز قمم للتدريب القرآني التابع لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء بحضور رئيسة القسم النسائي أ.سعاد بنت صالح الحول، برنامجه الختامي (عن بعد) للفصل الدراسي الأول مساء يوم الخميس للإحتفاء بعدد ٣٢٧ دارسة أنهين برنامجهن التدريبي الفصلي منهن ١١ خاتمة و٦ من فئة الصم وعدد٧ من الأمهات تجاوزن التحديات في استخدام التقنيات لتلقي الدروس داخل الغرف الصوتية الإفتراضية .

كما تضمن البرنامج تكريم خريجات برنامج نبراس التابع للقسم النسائي بالجمعية وهو بقيادة حلقات قرآنية بأيد سعودية بعدد ١٥ خريجة.

وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للدارسات المجتازات بعدد ٢٨ دورة وحلقة بين حفظ ومراجعة وتصويب وقراءات ومنح إجازات .