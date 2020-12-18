دوت الخليج – منار علي
أقام مركز قمم للتدريب القرآني التابع لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء بحضور رئيسة القسم النسائي أ.سعاد بنت صالح الحول، برنامجه الختامي (عن بعد) للفصل الدراسي الأول مساء يوم الخميس للإحتفاء بعدد ٣٢٧ دارسة أنهين برنامجهن التدريبي الفصلي منهن ١١ خاتمة و٦ من فئة الصم وعدد٧ من الأمهات تجاوزن التحديات في استخدام التقنيات لتلقي الدروس داخل الغرف الصوتية الإفتراضية .
كما تضمن البرنامج تكريم خريجات برنامج نبراس التابع للقسم النسائي بالجمعية وهو بقيادة حلقات قرآنية بأيد سعودية بعدد ١٥ خريجة.
وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للدارسات المجتازات بعدد ٢٨ دورة وحلقة بين حفظ ومراجعة وتصويب وقراءات ومنح إجازات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام البرامج التعليمية لجمعية المركز الخيري لتعليم القران الكريم وعلومه بالأحساء (القسم النسائي) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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