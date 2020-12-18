القبض على سائق متهور كاد يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه لإشارة في الباحة

بلادي – الرياض : أعلنت الإدارة العامة للمرور عن القبض على سائق متهور كاد يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه للإشارة المرورية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة. وتمت عملية القبض عقب بلاغ من أحد المواطنين حول الواقعة، والتي تم توثيقها من خلال مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت الإدارة أنه تمت إحالة مرتكب المخالفة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة وفق النظام.

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