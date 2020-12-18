“التحالف”: تدمير لغم إيراني الصنع زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

بلادي – الرياض : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تدمير لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية. واللغم، وفقا لقناة الإخبارية من نوع “صدف” إيراني الصنع، وتمت زراعته بمعرفة الميليشيا الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

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