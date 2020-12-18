الخريف: نسبة التوطين في القطاع الصناعي تجاوزت النسبة المستهدفة

بلادي – الرياض :

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن نسبة التوطين في الوزارة تجاوزت النسبة المستهدفة سابقاً، وهي 25%، وارتفعت لتتجاوز 30%.

وأوضح أن ارتفاع التوطين في القطاع الصناعي يرجع إلى قناعة المستثمرين بأهمية توظيف السعوديين، مبيناً أن الوزارة تعمل على رصد البيانات بدقة لمعرفة الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع.

وأشار، خلال حديثه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية اليوم (الجمعة)، إلى أن القطاع الصناعي خلق في عام 2020 أكثر من 35 ألف فرصة وظيفية، ثلثاها شغلها السعوديون والسعوديات.

وبين أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق فرصا كثيرة للسعوديين، لأن الكثير من الوظائف التقليدية ستختفي، ويكون التركيز على التقنيات الحديثة.

وكشف أن المملكة مؤهلة للثورة الصناعية الرابعة من خلال وجود بنية تحتية ممتازة في قطاع الاتصالات، وأثبتت ذلك خلال فترة جائحة كورونا.