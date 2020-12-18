مركز الملك سلمان للإغاثة يستجيب لحالة توأم سيامي يمني في مستشفى بصنعاء

بلادي – الرياض : استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع النداء الإنساني العاجل الذي أطلقه مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي المتواجدين في المستشفى، ووضعهما الصحي الصعب. وأعلن المركز استعداده لدراسة وضع التوأمين، وعرض حالتهما على الاستشاريين المختصين في مثل هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل. وبين أن هذه الاستجابة تأتي امتدادا للدور الإنساني والريادي للمملكة وما قامت به من جهود كبيرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني في جميع محافظاته ومناطقه دون استثناء.

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