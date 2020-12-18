بلادي – الرياض : قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد محفز للهمم ومذلل للمصاعب. ووجّه الربيعة الشكر لولي العهد لدعمه ومتابعته الدقيقة اللذين جعلا المملكة اليوم في هذا الوضع الصحي المطمئن. وقال: “الحمد لله الذي سخر هذه القيادة لهذا الوطن العظيم”. وكان ولي العهد قد وجّه شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء، وأشاد بالفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة: دعم ولي العهد ومتابعته الدقيقة جعلا المملكة في هذا الوضع الصحي المطمئن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.