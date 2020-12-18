برئاسة معين عبدالملك سعيد.. الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة وفق اتفاق الرياض

بلادي – الرياض :
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مرسوما رئاسيا بتشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، برئاسة معين عبدالملك سعيد رئيسًا لمجلس الوزراء.
وجاء تشكيل الحكومة وفق اتفاق الرياض، حيث تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب، وهو ما نص عليه الاتفاق.
من جانبه، قال معين عبدالملك، رئيس الحكومة، إن إعلان حكومة الكفاءات السياسي يمثل تتويجا لجهود كبيرة قادها الرئيس اليمني وقيادة المملكة ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية، مؤكدًا أن هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة والتحالف أمام المهام الرئيسية، وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وذكر أن الحكومة سيكون لديها مهام عاجلة ومسؤوليات تاريخية، مشددًا على ثقة الحكومة الجديدة في الدعم الأخوي الصادق من المملكة ودول التحالف الصديقة.
يذكر أن اتفاقا تم قبل عدة أيام على تشكيل حكومة يمنية بـ24 وزيرًا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وذلك حسب اتفاق الرياض.
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