الدفاع المدني: سقوط 3 مقذوفات حوثية على جازان دون إصابات أو أضرار

بلادي – الرياض : أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان سقوط 3 مقذوفات عسكرية أطلقتها الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية. وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد محمد الغامدي، تلقي بلاغ بسقوط 3 مقذوفات عسكرية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الحرث بجازان. وأوضح أن أحدها سقط في أرض فضاء بمسافة تبعد 200 متر تقريبًا عن مستشفى الحرث العام، فيما سقط مقذوفان في أرض فضاء أخرى، مؤكدًا أنه لم ينتج عن المقذوفات أي إصابات أو أضرار.

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