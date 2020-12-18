بلادي – الرياض :
رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل القوات العسكرية في أبين ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.
وثمّنت حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادّة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.
وأكدت “الخارجية” على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، بمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الخارجية” ترحب بتنفيذ “الشرعية” و”الانتقالي الجنوبي” لاتفاق الرياض وتشكيل الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.