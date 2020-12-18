“الخارجية” ترحب بتنفيذ “الشرعية” و”الانتقالي الجنوبي” لاتفاق الرياض وتشكيل الحكومة

بلادي – الرياض :

رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل القوات العسكرية في أبين ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثمّنت حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادّة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكدت “الخارجية” على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، بمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.