نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ومواعيد التسجيل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر بيان رسمي علي موقعها علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير والتي أوضحت فيه موعد التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442ه‍، والذي أوضحت فيه أن إصدار الرخصة الهنية متاح إلي العاملين والذين لا زالوا علي راس العمل والذين تحصلوا علي اختبار كفايات المعلمين والمعلمات والذي تم تحديد درجة اجتياز رخصة معلم ممارس من 50 إلي 69 درجة فيما تم تحديد رخصة معلم خبير 80 درجة، أما عن رخصة معلم متقدم فجاء الدرجة ما بين 70 إلي 79 درجة، لذا نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني طريقة التسجيل ومواعيد التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الجاري 1442هـ.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

أكدت هيئة التقويم على الراغبين في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من المعلمين والمعلمات سداد قيمة 100 ريال سعودي ثم التقديم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://tpl.etec.gov.sa/ حيث أتاحت الهيئة للمعلمين والمعلمات العاملين في التعليم الأهلي والتعليم العام والذين لم يسبق لهم التسجيل من التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

حددت الهيئة موعد بدء التسجيل بداية من اليوم الثامن عشر من ديسمبر 2020 ويستمر فتح باب التسجيل حتي يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2020 لمعلمي التعليم العام فيما جاءت كل التخصصات كالتالي:

