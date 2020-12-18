نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شواطئ السعودية تعرف على أفضل السواحل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شواطئ السعودية من أروع الشواطئ والسواحل في الوطن العربي وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية بلاد صحراوية الأصل إلا أن بها مجموعة رائعة وفريدة من الشواطئ المطلة على ساحل البحر الأحمر بطبيعته الساحرة وماظره الخلابة التي تعد من أروع المزارات السياحية، تابعوا معنا في هذا المقال فقد جمعنا قائمة بأفضل السواحل في المملكة.

شواطئ السعودية

أشهر شواطئ المملكة:

شاطئ الهاف مون أو النصف قمر:

هذا الشاطئ من أجمل الشواطئ على الإطلاق ويحب الذهاب إليه السياح والسكان المحليين من جميع أرجاء المملكة وذلك لجماله الفريد ونظافته ،يقع هذا الشاطئ في مدينة الخبر.

يرجع تسمية هذا الشاطئ بهذا الاسم لأنه يأخذ شكل هلال أو قمر غير مكتمل وأكثر ما يميز هذا الشاطئ الكثبان الرملية التي يحب السياح الاستمتاع برياضة التزلج عليها وركوب العربات والدرجات وسيارات التدفع الثلاثية بالإضافة إلى السباحة ولعب الكرة على الرمال.

شاطئ العقير:

يقع هذا الشاطئ على بعد أربعين كيلو متر من مدينة الإحساء ومدينة الهفوف ،ويتميز هذا المكان بأنه مكان قديم أثري يعد من أقدم الشواطئ في المملكة ولذلك فهو يجذب عدد كبير من الزوار كل يوم.

شاطئ الفناتير الجبيل:

يطل هذا الشاطئ على الخليج العربي وهو يعج بالزوار المحليين بشكل أكبر من الزوار السياح فهو مناسب للعئلات حيث يمكنهم الذهاب إلى هناك والتنزهه ولعب الكرة والألعاب الأخرى على الشاطئ مع أولادهم ،يقع هذا الشاطئ في مدينة جيبيل في المنطقة الشرفية.

شاطئ جزيرة فرسان أهم شواطئ السعودية:

تتميز هذه الجزيرة بمساحة شاسعة تصل إلى 300 كم وعرض 1050 كم وتقع جنوب شرق ساحل البحر الأحمر على بعد 40 كم من مدينة جازان.

أكثر ما يميز هذه الجزيرة هي مناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة مقارنة بالشواطئ الأخرى حيث يمكنك اصطحاب عائلتك وقضاء عطلة الصيف هناك.

إذا كنت تحب حياة السفاري وترغب في عطلة مميزة حيث التخييم ولا تحب الأجواء التقليدية والفنادق فإن ذلك الشاطئ هو المكان المناسب.

يمكنك هناك ممارسة الرياضات المختلفة أهمها السباحة والغطس حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الحياة البحرية أسفل تلك الجزيرة.