نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الشباب خدمة مقدمة من بنك التنمية البشرية لإعانة الأسر السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة تمويل الشباب من أفضل الخدمات التي يقدمها بنك التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية حيث يقوم البنك من خلال تلك الخدمة مساعدة الأسر السعودية والشباب على توفير قروض مالية تمكنهم من فتح مشروع خاص بهم وكسب قوت يومهم ،تابع معنا في هذا المقال تعرف المزيد عن هذه الخدمة وكيف تحصل عليها.

تمويل الشباب

شروط الحصول على قروض التمويل:

يقدم بنك التنمية البشرية عدة قروض ميسرة للشباب من أجل فتح مشاريع خاصة والزواج أيضاً مع وجود فترة سداد ميسرة ومناسبة للجميع.

يمكن للشباب الحصول على قرض من بنك التنمية البشرية بقيمة تصل إلى ستين ألف ريال سعودي ولكن على الشخص المتقدم لطلب القرض أن تتوفر لديه عدة شروط وضعها البنك للموافقة على طلبه وهي:

أن يكون الشخص المقدم لطلب قرض من أجل الزواج لم يسبق له أن تزوج ويكون هذا الزواج الأول له.

أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

يجب ألا يزيد الراتب الخاص بالمتقدم بالطلب عن أثنا عشر ريال سعودي كل شهر.

إذا تقدم بطلب للحصول على قرص من أجل الزواج يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.

إذا حصل الفرد على قرض من البنك قيمته ثمانية عشر ألف ريال سعودي يقوم بدفع قسط شهري لا تزيد تكلفته عن ثلاثمائة ريال سعودي.

يمكن للمتقدم بالطلب الحصول على قرض بقيمة ستين ألف ريال سعودي ولكن يصبح القسط الشهري المطلوب ألف ريال سعودي كل شهر.

في حالة كان الشخص متزوج يجب ألا يكون عقد وزاجه مر عليه أكثر من سنتين وفقاً للتريخ الهجري.

طريقة التقديم على تمويل الشباب: