- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الشباب خدمة مقدمة من بنك التنمية البشرية لإعانة الأسر السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد خدمة تمويل الشباب من أفضل الخدمات التي يقدمها بنك التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية حيث يقوم البنك من خلال تلك الخدمة مساعدة الأسر السعودية والشباب على توفير قروض مالية تمكنهم من فتح مشروع خاص بهم وكسب قوت يومهم ،تابع معنا في هذا المقال تعرف المزيد عن هذه الخدمة وكيف تحصل عليها.
تمويل الشباب
شروط الحصول على قروض التمويل:
يقدم بنك التنمية البشرية عدة قروض ميسرة للشباب من أجل فتح مشاريع خاصة والزواج أيضاً مع وجود فترة سداد ميسرة ومناسبة للجميع.
يمكن للشباب الحصول على قرض من بنك التنمية البشرية بقيمة تصل إلى ستين ألف ريال سعودي ولكن على الشخص المتقدم لطلب القرض أن تتوفر لديه عدة شروط وضعها البنك للموافقة على طلبه وهي:
- أن يكون الشخص المقدم لطلب قرض من أجل الزواج لم يسبق له أن تزوج ويكون هذا الزواج الأول له.
- أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.
- يجب ألا يزيد الراتب الخاص بالمتقدم بالطلب عن أثنا عشر ريال سعودي كل شهر.
- إذا تقدم بطلب للحصول على قرص من أجل الزواج يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.
- إذا حصل الفرد على قرض من البنك قيمته ثمانية عشر ألف ريال سعودي يقوم بدفع قسط شهري لا تزيد تكلفته عن ثلاثمائة ريال سعودي.
- يمكن للمتقدم بالطلب الحصول على قرض بقيمة ستين ألف ريال سعودي ولكن يصبح القسط الشهري المطلوب ألف ريال سعودي كل شهر.
- في حالة كان الشخص متزوج يجب ألا يكون عقد وزاجه مر عليه أكثر من سنتين وفقاً للتريخ الهجري.
طريقة التقديم على تمويل الشباب:
- أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية البشرية الموجود على الإنترنت والذي ستجده في هذا الرابط.
- اضغط على كلمة منتجاتنا من القائمة الرئيسية ثم اختر الأفراد.
- اضغط على خيار التمويل الاجتماعي ثم اختر تمويل الزواج.
- اختر تمويل الطلب.
- يتم طلب تحديد الحالة الحالية سواء كنت موظف في القطاع العام أو الخاص أو متقاعد.
- اضغط على كملة تقديم إلكتروني.
- ستظهر لك صفحة تطلب منك إدخال عدة بيانات قم بإدخالها بشكل صحيح.
- قم برفع جميع الأوراق واملفات المطلوبة ثم اضغط على تقديم الطلب.
- سيقوم البنك بمراجعة طلبك والتحقق من استوفاء الشروط ثم الرد عليك في حالة قبول الطلب وإمدادك بكل المعلومات حول قرضك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل الشباب خدمة مقدمة من بنك التنمية البشرية لإعانة الأسر السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.