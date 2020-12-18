نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض النساء المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة النساء السعوديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والقروض وهدفها إعانة المواطن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومن أهم تلك القروض المقدمة قروض النساء والتي تحتاج إلى مبالغ مالية لتوفير مشروع لإعالة أسرتها أو لغيرها من الأسباب، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد حول شروط هذا القرض وطريقة الحصول عليه.

قروض النساء

شروط الحصول على القرض:

يجب أن يكون الدخل الشهري لكل فرد من أفراد الأسرة لا يزيد عن ألفي ريال سعودي في الشهر الواحد.

يجب على المرأة المتقدمة للطلب أن تمتلبك بطاقة تحديد الهوية بتاريخ ساري.

يجب على المتقدمة بالطلب أن تقدم مستند للبنك توضح فيه الدخل الشهري للأسرة ويجب أن يكون المستند موثق من جهة العمل.

الحصول على رقم بنكي خاص.

إرفاق عنوان المتقدم بالطلب بالتفصيل وبطريقة صحيحة مع الطلب المتقدم.

الحصول على حساب شخصي على موقع أبشر وإدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدمة بشكل صحيح.

يجب إرفاق رقم الجوال الخاص بالمتقدمة لطلب القرض على أن يكون هو نفسه المدون في موقع أبشر.

يشترط أن يكون عمر المتقدمة بالطلب لا يزيد عن سبعين عاماً.

يجب أن تكون المتقدمة بالطلب سعودية الجنسية.

يجب أن تكون المتقدمة بالطلب معفاه من أى قروض أو ديون أخرى قبل الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية.

قوانين البنك التي تطبق على الحاصلين على قروض النساء:

قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير مبالغ مالية تصل إلى ستين ألف ريال سعودي للراغبات في الحصول على قرض مع وجود فترات لسماح بالسداد على أقساط شهرية وقد قام البنك بوضع عدة قوانين تسري على جميع القروض المقدمة: