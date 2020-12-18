طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 والاستفادة للمعلم

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 الاستفادة للمعلم، وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمرحلة التعليمية والعاملين داخل الوزارة لتقديم أفضل الخدمات من خلال النظام الإلكتروني من خلال منصة فارس، حيث تقوم بتوفير الخدمات الذاتية لإمكانيات إجراء كافة الإجراءات التي تتعلق بالمعلم والموظف الإداري في جميع القطاع التعليمي، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية والاستفادة من نظام فارس للمعلم.

طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكن لجميع العاملين في قطاع التعليم تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية بالإضافة إلى رفع جميع شهادات التدريب وطلب الإجازات من خلال هذه المنصة عدم اتباع الخطوات التالية وهي كالاتي:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة نظام فارس من خلال الانترنت واضافة البيانات المطلوبة بعد ذلك تقوم بالضغط عليها مستخدم جديد وتضيف البيانات المطلوبة والتي تتضمن اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم الايبان بعد ذلك يبدأ بكتابتها رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ثم تضيف رمز التحقق ثم في الخطوة الأخيرة وتقوم بالضغط على كلمة تسجيل سوف يصل إليك كود التفعيل إلى الهاتف الخاص بك وتضيف اسم المستخدم وكلمة السر ثم تقوم بالضغط على بيانات المستفيد.

أهم خدمات نظام فارس للمعلم

يمكن للمعلم الاستفادة من جميع الخدمات الموجودة على نظام فارس من خلال تسجيل الدخول على قائمة المهام بالمعلم والضغط على اختيار الخدمة والاستفادة من إمكانية الاستعلام عن البيانات المالية والتي تتعلق بالرواتب والبدلات والمكافآت أما بالنسبة للبيانات الاختيارية التي تختص الإجازات وإمكانية التقديم على طلب إجازة أو يمكنك أن تقوم بالغائها

وأخيراً تقديم طلبات التقاعد المبكر بالاضافة إلى متابعة خدمات الترقيات بجانب إمكانية رفع شهادات التدريب التي تمكن المعلم من الحصول عليها لكي يتمكن من الترقية.