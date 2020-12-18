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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالتقسيط وبصورة البطاقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالتقسيط وبصورة البطاقة، لكل راغب في الحصول على سيارة مستعملة ولا يملك ثمنها بالكامل يمكنه الحصول عليها وبالتقسيط وذلك من خلال برنامج يتيح تمويل شراء سيارة مستعملة مع ما يتناسب دخله الشهري، وذلك عن طريق برنامج تقسيط السيارات الذي يقدمه مصرف الراشد.
كيفية شراء سيارة مستعملة بالتقسيط
يمكن الحصول أو شراء سيارة مستعملة بالتقسيط بالطريقة التالية:
- أولا: اختبار السيارة التي ترغب في الحصول عليها وشرائها من السيارات المعروضة.
- قم بزيارة أقرب فروع بنك الراشد.
- تقدم بطلب تمويل لشراء سيارة بالتقسيط.
- قدم الأوراق والمستندات المطلوبة.
- سيتم الموافقة على الطلب بعد فحصه خلال ٢٤ ساعة.
- وبالموافقة يقوم البنك بشراء السيارة ، للشخص الراغب في شرائها، عن طريق بيعها له بالتقسيط.
- يقوم البنك ببيع وتسجيل السيارة بإسم المتقدم ورهن تلك السيارة باسم البنك.
- يمكن للبنك رفض طلب التمويل دون إبداء رأيه.
الأوراق التي يطلبها البنك ببيع سيارة بالتقسيط
يتطلب تمويل سيارة بالتقسيط من بنك الراشد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك أهمها:
- ملء استمارة أو طلب التمويل.
- تقديم المستندات التي تبين سعر السيارة الراغب في الحصول عليها.
- تقديم مستندات تبين حالة السيارة وحالتها وتقييمها.
- تقديم صورة من هوية الأحوال المدنية أو شهادة التعيين العسكري.
- بيان براتب المتقدم الشهري الثابت.
- كشف حساب للمتقدم من البنك بالستة أشهر السابقة.
مميزات الحصول على سيارة بالتقسيط
تتميز مسألة الحصول على سيارة مستعمله بالتقسيط بالعديد من المميزات أهمها:
- سهولة الحصول عليها، وفي وقت قليل اقل من ٢٤ ساعة.
- أن نظام الحصول على سيارة مستعمله بالتقسيط هى عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الحصول على سيارة مستعملة بالتقسيط عملية بسيطة بعيدة عن التعقيد، لأنه يمكن ذلك باستخدام صورة للبطاقة.
- يقوم البنك بتمويل ودفع قيمة السيارة بما يعادل ٦٠ ألف ريال سعودي أو ٩٠% من قيمة السيارة فى حالة قيام الراغب بالشراء بتحويل الراتب الخاص به من جهة معتمدة.
- سهولة السداد لأن فترة التمويل قد تصل لمدة ٨ سنوات.
- يتم تمليك السيارة فورًا للمتقدم، أو الراغب في الشراء.
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