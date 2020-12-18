نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نادي النصر والرائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نادي النصر والرائد، حققت قناة السعودية الرياضية الصدارة بين قنوات المباراة السعودية بشكل خاص والقنوات الرياضية الفضائية بشكل عام، حيث حظت وفازت بنسب مشاهدة تقدر بالملايين من عشاق ومتابعي الرياضة، وخاصة عشاق مباريات الساحرة المستديرة السعودية، ومباريات نادي النصر والرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين، كما تقدم تعليق عليها وتحليل لأشهر المعلقين والمراسلين الرياضيين، كما تقدم الأخبار ونجوم الساحرة المستديرة، كما أن تلك القناة تبث إشارتها بشكل مجاني وبدون تشفير، وهذا ما جعل المجتمع الرياضي السعودي يلتف حول شاشتها.

ما تقدمه قناة الرياضية السعودية

تقدم قناة السعودية الرياضية مجموعة من المباريات الرياضية حيث البث المباشر للمباريات السعودية التي تبث بشكل ودي، كما تقدم المباريات الرسمية التي تقام في الدوريات الهامة مثل مباريات الدوري السعودي للمحترفين ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، كما تقدم العديد من المباريات الأخرى في مجالات كرة القدم بالإضافة لاستخدامها بتقديم مباريات الخيل والفروسية، كما تقدم مجموعة من البرامج الرياضية التي تقدم الأخبار الرياضة ونجوم كرة القدم والرياضة العالمية، كما تقوم بالنقل المباشر بأحدث مباريات كرة القدم مساء كل يوم أربعاء وبشكل أسبوعي بين نادي النصر والرائد، التي تقام للحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ضمن منافسات الدوري السادس عشر، وذلك في تمام الساعة ٧:٢٠ دقيقة بتوقيت القاهرة، الموافق الساعة ال٨:٢٠ دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة السعودية الرياضية

قامت إدارة القناة بتوقف بث القناة على التردد القديم، وقامت بإعادة بثها من خلال تردد جديد يسمح ببث إشارة القناة بشكل قوي دون انقطاع أو تشويش، وبصورة ذات تقنية عالية ومميزة تليق بمستوى المتابعين والمشاهدين وجمهور القناة، وإليكم تردد القناة:

تردد قناة الرياضية السعودية