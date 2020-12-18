نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطعم ستاربكس السعودية والتواصل مع المطعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مطعم ستاربكس السعودية، تعتبر ستاربكس أقوى وأشهر وأكبر المقاهي التي توجد وتنتشر جميع فروعه في أكثر من 60 دولة وأكثر من عشرون ألف موقع، وهي تعد مقاهي مختلفة على طراز عالي ليست كمثل أي نوع من أنواع المقاهي العادية التي توجد وتنتشر في الأماكن العامة، فهي مقاهي عصرية للغاية يتوفر بها جميع المشروبات العالمية المعروفة، والقهوة عالية الجودة التي لا توجد إلا في هذه الفروع من فروع ستاربكس.

منيو المشروبات الساخنة من ستاربكس

يقدم ستاربكس العديد من المشروبات الساخنة التي يتميز في عملها وخاصةً القهوة والشاي ومن هذه المشروبات ما يلي:

سعر كافيه موكا مثلجة هو 20 ريال سعودي.

سعر موكا بالشيكولاتة البيضاء هو 18 ريال سعودي.

سعر كافيه لاتيه مثلجة هو 15 ريال سعودي.

سعر كافيه امريكانو مثلج هو 12 ريال سعودي.

سعر كارميل ماكياتو مثلج هو 18 ريال سعودي.

سعر شوكولاتة مميزة مثلجة هو 17 ريال سعودي.

سعر دبل شوت اسبريسو مثلجة و مخفوقة هو 16 ريال سعودي.

منيو حلويات ستاربكس

سعر تشيز كيك بالتوت البري هو 21 ريال سعودي.

سعر تشيز كيك الفراولة هو 21 ريال سعودي.

سعر تشيز كيك الكراميل هو 18 ريال سعودي.

سعر فادج كيك بالشكولاتة هو 18 ريال سعودي.

سعر بلاك فورست هو 18 ريال سعودي.

سعر كيك الجزر هو 17 ريال سعودي.

سعر جيرمين كيك هو 18 ريال سعودي.

سعر كيك فيكتوريا هو 18 ريال سعودي.

سعر سويسرول هو 18 ريال سعودي.

سعر كروكان اللوز هو 20 ريال سعودي.

مواعيد العمل في ستاربكس والتواصل