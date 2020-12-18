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عمر شويل - جدة سلسة مطاعم ذا ساندوتش كومباني، مطعم ذا ساندوتش كومباني هو أفضل المطاعم المتخصصة في تقديم وجبات البرجر المشوي والذي يتميز بطعمه الظازج اللذيذ ويتكون من اللحم الطازج والخضروات الطازجة حيث يعتمد المطعم على تحضير الوجبات بمكونات طازجة لكي يكسب ثقة الزبائن، يتم تحضير البرجر سواء من لحم الدجاج أو من اللحم البقري، ويتم تحضيره بشكل يومي بالإضافة إلي خبز طازج، حتي يكون ألذ ساندوتش برجر في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلي أنها وجبة مشوية خالية من الدهون والزيوت وصحية أيضا.

مميزات مطعم ذا ساندوتش كومباني

يتميز المطعم بعدة مميزات سواء في إعداد الوجبات أو ديكورات الفروع أو العاملين وسوف نوضح ذلك فيما يلي:

يقدم المطعم وجبات طازجة بصورة يومية.

أسعار الواجبات مناسبة وغير باهظة.

يتميز بالجودة العالية والديكور العصري في جميع فروعه.

يضم سلسلة مطاعم ذا ساندوتش موظفين على قدر كبير من الأخلاق والتعامل باحترام مع الزبائن بالإضافة إلى الخبرة في تقديم الأفضل.

يوجد لمطعم ذا ساندوتش كومباني الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية.

فروع مطعم ذا ساندوتش كومباني

تم افتتاح أكثر من ثماني عشر فرع.

تم افتتاح فرعين في مدينة بريدة والقصيم.

من المتوقع أن يتم افتتاح فروع أخري للمطعم قريبا في مدينة مختلفة.

منيو ذا ساندوتش كومباني

المطعم يختص في تقديم البرجر المشوي بشكل كبير سوء برجر لحم أو برجر دجاج ويتم تحضير الوجبات السريعة بصورة يومية، حتي تكون طازجة بالإضافة إلى تقديم أصناف أخرى مع البرجر مثل المشروبات المختلفة، والسلطات المتنوعة والمقبلات، ومن محتويات المنيو هي

ميني برجر اللحم، يحتوي الساندوتش على أربع قطع لحم.

ميني برجر الفرخ، الساندوتش به أربع قطع دجاج.

يوفر المنيو وجبات للاطفال ويحتوي الساندوتش على قطعتن برجر دجاج أو قطعتين برجر لحم بالإضافة إلى البطاطس المقرمشة والبيبسي.

كيتو برجر، فرانسيسكو باسكت.

بعض التعليقات لمطعم ذا ساندوتش كومباني