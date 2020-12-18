نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الالتحاق بعمل الجوازات في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات في المملكة العربية السعودية في ظل سعي المملكة العربية السعودية للنهوض المواطن السعودي تحت ظل رؤية 2030 والتي اطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى تنميه موارد المملكة وترشيد النفقات والاعتماد على الاقتصاد الغير نفتي بحلول عام 2030 والذي احد شروطه هو تعودت الوظائف في المملكة العربية السعودية وجعلها قاصره على الباقي السعودي فقط لا غير التي تهدف الى جعل 60 في المئة من الوظائف في المملكة خاصه الوظائف الإدارية اعمل بها الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين ولذلك بدء الكثيرين من الشباب السعودي المتعطل عن العمل في البحث عن تلك الفرص واغتنامها للظرف بتلك الوظائف المميزة في القطاعات المختلفة في المملكة، لذلك يشرفنا أن مساعد هؤلاء الشباب الباحث عن العمل في التعرف على شروط احدي تلك في قطاع الجوازات مملكه العربية السعودية.

وفي ذلك القطار تسعى وزاره الداخلية في المملكة العربية السعودية لتزويد المواطنين وتسهيل عمل الجوازات من خلال منصة جوازات ابشر ولذلك أعلنت عن قبول دفعه من الشباب السعودي للعمل في تلك الوظيفة والتي سنذكر بالتفاصيل طريقه وشروط التقديم لتلك الوظيفة.

خطوات التقديم للعمل في الجوازات السعودية

أن يكون الشخص المتقدم لوظيفه الجوازات سعودي الجنسية فقط على الشخص المتقدم لتلك الوظيفة ألا يكون متزوج من امرأة غير السعودية، يجب أن يكون أن يكون المتقدم ذكر فقط وليس الوظيفة تلك للإناث، ومن اهم سمات تلك الوظيفة أن يكون مقدم الطلب وسيم المظهر ويتمتع بالسمعة الطيبة ويكون أتم الخدمة العسكرية . واذا توافرت تلك الشروط للمتقدم ان يرسل البيانات الوظيفية له واختيار الوظيفة المراد التقدم لها في الجوازات السعودية من خلال المنصة .

الأوراق المطلوبة لوظيفه الجوازات السعودية

وقد تم تحديد الأوراق المطلوبة من قبل الجهات المعينة بالمملكة العربية السعودية لوظيفة الجوازات السعودية لدي المؤهلين لتلك الوظيفة وعلي المتقدمين تجهيز وتحضير الأوراق المطلوبة .

أولا مطلوب عدد 6 صور شخصيه بحجم اربعه في سته ذات خلفيه بيضاء وضحت الوجه في الصورة أضافه المؤهلات الأكاديمية في ملف التقديم، شراء ملف باللون الأخضر وتقديمه لتقديمه بداخله الملفات الخاصة تقديم بطاقه رقم قومي ساريه .