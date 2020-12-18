نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي موعد الاختبارات النهائية 1442ه‍ بعد التعديل والجدول الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي موعد الاختبارات النهائية 1442ه‍ بعد التعديل والجدول الجديد، التي ينتظرها الطلاب والطالبات في هذا العام الاستثنائي الذي مرت به المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا التي راح ضحيته الملايين في كل دول العالم، لذا اتخذت المملكة قرار بعد العام الدراسي عن بعد حفاظاً على حياة وأرواح جميع الطلاب والطالبات في كل مراحل التعليم العام والخاص بالمملكة، حيث كان قرار العودة إلي من وزير التعليم السعودي حمد آل شيخ محدد لمدة خمس أسابيع.

وبعد دراسة الوضع واستمرار جائحة فيروس كورونا قررت الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين استمرار مد تعليق الذهاب إلي المدارس والاعتماد على منصة مدرستي في استكمال الدراسة عن بعد حتي نهاية الفصل الدراسي الأول والذي قرب على الانتهاء وينتظر الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية والمتوسطة والثانوية وأيضا الجامعية للفصل الدراسي الأول، لذا نوضح لكم الموعد الجديد عبر موقع ثقفني لأداء الاختبارات النهائية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية والتي حددت فيها زمن ومدة الاختبارات النهائية لهذا العام الجاري 1442ه‍ عبر منصة مدرستي.

منصة مدرستي الاختبارات النهائية 1442

حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية موعد الاختبارات النهائية بعد التعديل الأخير والذي كان محل سؤال الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي توتير وفيس بوك، والذي حسمت به وزارة التعليم الأمر بالموعد النهائي لاختبارات الفصل الدراسي الأول والمقرر أن يبدأ في الأول من شهر جمادى الأول 1442ه‍، وأكدت الوزارة أنها ستقدم تسهيلات كبيرة للطلاب والطالبات من خلال عدم وضع أكثر من اختبارين في اليوم الواحد مع وضع الفروق الزمنية بين الاختبارات، والتي يمكنك الإطلاع عليها بعد قرارات وزير التعليم السعودي.

موعد وزمن الاختبارات النهائية 1442 علي منصة مدرستي

حددت وزارة التعليم أيام الاختبارات النهائية علي منصة مدرستي وزمن كل مادة في الاختبارات للفصل الدراسي الأول والذي جاء فيه أن موعد أداء الاختبار 3 ساعات وعدد أيام الاختبارات متخلفة لكل مرحلة حيث أن المرحلة الابتدائية ستستمر في الاختبارات لمدة 5 أيام، بينما المرحلة المتوسطة ستستمر لمدة 6 أيام فيما تصل عدد أيام اختبارات المرحلة الثانوية لمدة 7 أيام، وذكرت الوزارة أن أقصي مدة للاختبارات لن تتجاوز 9 أيام علي التوالي.

جداول الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي 1442

حددت الكثير من المدارسة السعودية جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي جاءت كالتالي:

لذا وجب على جميع الطلاب والطالبات الإلتزام بالمواعيد المحددة بالجداول.