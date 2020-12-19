رابط منصة مدرستي 1442ه‍ التعليم عن بعد Vschool.sa قرارات هامه من وزارة التعليم اليوم

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي 1442ه‍ التعليم عن بعد، القرار الحاسم الذي اتخذته الحكومة السعودية ممثلة في وزارة التعليم بقيادة خادم الحرمين الشريفين ليبدأ العام الدراسي عن بعد ويستمر حتي نهاية الفصل الدراسي الأول 1442 والذي أعلنت عنه موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في بداية شهر جمادي الأول 1442 لكل مرحلة سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو متوسطة واو حتي جامعية على أن يكون زمن كل اختبار 3 ساعة عبر منصة مدرستي.

تطبيق مدرستي احدث التطبيقات التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية والتي تتيح العديد من الخدمات والمزايا للطلاب والطالبات في منظومة التعليم الجديدة، مثل حل الواجبات المدرسية، والاختبارات، والمسارات التعليمية بالإضافة إلي تفاعل الطلاب والطالبات مع الأنشطة التعليمية، حيث يقدم تطبيق مدرستي التيسير على الطلاب والطالبات في استعراض الأنشطة الدراسية بكل سهولة ويسر، حيث يتمكن الطلاب والطالبات من تحميل التطبيق على الهاتف المحمول بخطوات بسيطة.

رابط منصة مدرستي 1442ه‍ التعليم عن بعد



منصة مدرستي 1442ه‍ التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تلك المنصة التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد Vschool.sa، التي بدأت عمليات البحث المستمر منذ إعلان الدكتور حمد آل شيخ عبر فيديو نشر له عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير والذي أوضح فيه عن آلية الدراسة في العام الجديد 1442ه‍، والذي تكون عن بعد حفاظاً على صحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من الوباء الذي انتشر في مطلع العام الحالي فيروس كورونا.

قرار استكمال التعليم عن بعد أو الدراسة حضوريا في النصف الدراسي الثاني



أعلن الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي عن رفع التقارير إلي خادم الحرمين الشريفين من أجل اتخاذ القرار المناسب لهذه الفترة الزمنية القادمة، وذلك بعد مرور 5 أسابيع في نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية، مؤكدا أن القرار المتخذ جاء بعد دراسة كبيرة نظرا لخطورة الموقف، مؤكداً جهد المنظومة التعليمية في المملكة في توفير البدائل المناسبة لكل حالة قد تحدث.

وبعد انتهاء أول خمس أسابيع من عملية التعليم عن بعد والتي حظي علي إشادة كبيرة من وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل شيخ، والذي أكد على أهمية التعليم عن بعد تؤكد الوزارة بعض دارسة الوضع الحالي علي استمرار عملية التعليم عن بعد إلي حين تغير جديد تقوم الوزارة بالإعلان عنه، وعلي سبيل الاستعداد القوي لنجاح العملية التعليمية الجديدة تعلن الوزارة عن انطلاق حزمة جديدة من مايكروسوفت 365.

قرار استكمال التعليم عن بعد

أعلنت وزارة التعليم السعودية في صباح اليوم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله باستكمال عملية التعليم عن بعد حتي نهاية الفصل الدراسي الأول وفقا للشروط والضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وأكد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل شيخ حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم هو ما أدي إلي أخذ هذا القرار.

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ابتسام الشهري أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة هذا العام الاستثنائي كما نوهت على أن أي عطل يحدث في منصة مدرستي أو في تطبيق مايكروسوفت تميز، هو فرصة إلى معالجة الأمر وتقديم بدائل أخرى حيث أن الوزارة تسعى لتقديم أفضل الخدمات لطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة والمقرر الإعلان عنها خلال ساعات قليلة قادمة.

تقييم مرحلة التعليم عن بعد

كشف وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل شيخ خلال لقاءه الأخير عن مرحلة التقيم ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين والمقرر لها بعد 5 أسابيع، وأوضح حمد آل شيخ أن الوزارة تسعى جاهدة في نجاح تجربة التعليم عن بعد وجعلها حافز للتغيير والتطوير في ظل ما تمر به المملكة من جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أوضح عن خدمات منصة مدرستي التي تخدم أكثر من 6 مليون طالب وطالبة.

استمرار التعليم عن بعد في النصف الأول الدراسي

بعد الإعلان عن قرار وزير التعليم السعودي حمد آل شيخ باستكمال عملية التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول، القرار الذي ينتظره الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم خوفاً من هذا الوباء الجديد فيروس كورونا، والتخوف من الدراسة حضوريا حيث حددت وزارة التعليم العديد من الضوابط والمعايير في حال اتخاذ قرار الدارسة حضوريا في النصف الدراسي الثاني سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والطالبات والمعلمات والمعلمين، منها علي سبيل المثال عدم دخول الطلاب والطالبات إلي المدارس بدون الكمامات، تقليل عدد الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية، التعقيم المستمر للفصول الدراسية.

قرارات وزارة التعليم الخاصة بتقييم الطلاب

قررت وزارة التعليم اليوم عقد دورة مكثفة لتدريب المعلمين على التقييم الإلكتروني وأدوات القياس في منصة مدرستي، للخروج من هذه الدورة بالمعلمين والمعلمات القادرين على تقييم الطلاب والطالبات في هذا العام الاستثنائي، فيما أكدت الوزارة على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمعلمين والمعلمات لسهولة الخروج من هذه الدورة الفعالة بنجاح.

طريقة توزيع الدرجات النهائية على منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة عن آلية توزيع الدرجات على المنصة التعليمية والتي جاءت كالتالي:

الواجب المنزلي: 10 درجات.

التفاعل الصيفي: 10 درجات.

مهام الطلبة الأدائية: 10 درجات.

اختبارات نهاية الفصل: 10 درجات.

الاختبارات القصيرة التحريرية: 10 درجات.

يتم مجموع ما تحصل علية الطالب من هذه الاختبارات والذي مجموعة 50 درجة ليكون التقييم النهائي للفصل الدراسي الأول، ويستمر المعلمين والمعلمات في حساب أعمال السنة عن طريق التفاعل والحضور والأنشطة.

رابط منصة مدرستي 1442ه‍ التعليم عن بعد Vschool.sa

توفر منصة مدرستي جميع ما يجتاحه الطلاب والطالبات من الكتب الدراسية في جميع المراحل التعليمية، لذا كل ما علي الطالب الدخول علي vschool.sa واختيار المرحلة الدراسية ثم القيام باختيار الكتب الدراسية ثم القيام بتحميلها، كما توفر المنصة التعليمية الإلكترونية العديد من المشروحات التعليمية المفصلة عبر فيديوهات تعليمية علي المنصة والتي تساعد الطلاب والطالبات علي العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1442ه‍.

أسباب توقف منصة مدرستي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن توقف منصة مدرستي بداية من يوم الأربعاء والخميس القادم الموافق 24 و 25 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك نظرا إلى توافقه مع اليوم الوطني السعودية رقم 90، وأوضحت أن منصة مدرستي ستتوقف مطلقاً عن البث في هذه الأيام على أن تعاود العمل من جديد بداية من الأسبوع القادم.

منصة مدرستي التعليمية

أكد الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم أن العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 1442ه‍ ستتم من خلال منصة مدرستي بالإضافة إلي قنوات عين التعليمية علي الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، كما نوه أن آلية التعليم في العام الدراسي الجديد ستكون لمدة 7 أسابيع عن بعد إلي أن يظهر أي حلول أخري طبقاً المستجدات الوارد أن تحدث خلال الأيام الماضية.

بديل منصة مدرستي

علقت الأستاذ ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية فور الإعلان عن تعطل منصة مدرستي والذي دام إلى وقت ليس بالقليل أن التعليم يمر بمرحلة استثنائية ونواجه تحديات كبيرة خلال هذه الفترة، لذا وجب علينا الصبر في هذه المرحلة حتي يفك الله علينا الغمة وينتهي وباء فيروس كورونا، وحول بدائل منصة مدرستي ذكرت أننا ندرس آليات كل مرحلة وجاهزون لأي متغير قد يحدث.

إجراءات الدراسة حضوري

حرصاً من وزارة التعليم بالمملكة في التعامل الجيد مع الطلاب والطالبات ورفع المعاناة والتيسير تعلن الإدارة التعليمية بمنطقة الجوف على صرف مكافأة مالية إلى الطلاب والطالبات، وفى سياق منفصل أعلن الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي عن مراحل تقييم التجربة التعليمية الجديدة ورفعها إلى الرئاسة الملكية وأوضح فين العدول عن قرار التعليم عن بعد والرجوع إلى الدراسة حضوري ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات التي من شأنها تضمن سلامة وصحة الجميع.

كما أعلن وزير التعليم بالمملكة أن على بداية تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل حرصاً من الوزارة في تقديم جيل متميز في المستقبل وذلك عبر الحوار الذي أجراه على أحدي القنوات الفضائية السعودية.

موقف تدريس مادة التربية الرياضية البدنية

حول مطالبات شتي من قبل الآباء والأمهات وأولياء الأمور بإلغاء مادة التربية البدنية كشفت خالد الصقعي رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن أهمية تدريس مادة التربية البدنية عن بعد مع وضع عدة ضوابط ومعايير يجب اتخاذها من أجل نجاح منظومة التعليم عن بعد.

مسابقة منصة مدرستي

نشرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مؤخرا عن مسابقة مدرستي الرقمية من خلال منظومة التعليم عن بعد والتي تهدف إلى تحقيق المفاهيم الأساسية لمرحلة التعليم عن بعد أثراء المحتوي التثقيفي والتعليمي عند الطلاب والطالبات عبر المنصة الرقمية وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلي تعزيز الوعي المهني لقادة المدارس في عملية التعليم عن”التعليم الإلكتروني”.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

الدخول الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي.

الضغط علي تسجيل الدخول.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

التحقق من الرمز المرئي.

والضغط دخول.

الاستخدام المتميز لمنصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودي اليوم عن فاعليات دورة التدريب المتميز لاستخدام منصة مدرستي، وتطبيق تميز، والتي تبدأ اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا وتنتهي في تمام الساعة العاشرة مساءا، وتستهدف الدورة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشرفين وجميع منسوبي التعليم، ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على التطوير المستمر والتميز للمنظومة التعليمية الجديدة.

مواعيد بدء الدراسة للعام الجديد 1442ه‍

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن موعد بدء الدراسة للعام الجديد الذي يتم عن بعد للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ستكون في الحادي عشر من شهر محرم 1442ه‍، علي أن تتم الدراسة عن بعد لمدة سبع أسابيع متتالية وعم آلية لدراسة استكمال العام الدراسي الجديد بهذا الشكل أو يتم تغييره وذلك وفقا إلي نواتج السبع أسابيع الأولي.

خصصت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بعض القنوات الفضائية التعليمية لشرح المقررات الدراسية، ونوهت أن لكل مرحلة دراسية قناة خاصة بشرح ومتابعة جميع دروس تلك المرحلة، كما يتم نقل هذه الحلقات الدراسية عبر قنوات اليوتيوب، بحيث يستطيع الطلاب والطالبات مراجعة الدروس الدراسية مرة أخرى، كما يمكن للطلاب والطالبات الاستعداد للمرحلة الدراسية الجديدة 1442 من خلال قراءة المقررات عبر منصة مدرستي.

حل الواجبات عبر منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطوات حل الواجبات المدرسية وذلك عن طريق الدخول إلي منصة مدرستي، واختبار حساب maicosoft teams ثم اختيار المرحلة الدراسية والاختبار الذي ترغب في حله، بعدها ستظهر لك أسئلة الواجبات المدرسية ومحدد لكل سؤال درجاته يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على الاختبارات والقيام بحل الواجبات بعدها تقوم برفع تلك الإجابات على المنصة.

طريقة الاختبارات عبر منصة مدرستي

يتساءل الكثيرون حول آلية وضع الاختبارات من قبل المعلمين والمعلمات عبر منصة مدرستي التي تعد الحل الوحيد في ظل جائحة كورونا، لذا أوضحت وزارة التعليم عن الآلية الجديدة لوضع الاختبارات والتي تكمن في الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي. الضغط على القائمة الرئيسية ثم اختيار المواد الدراسية. تحديد نوع الاختبار وتحديد الأسئلة. الضغط على كلمة التالي بعد تحديد الأسئلة المناسبة. في النهاية تقوم بالضغط على كلمة حفظ.

تحديث بيانات رقم الجوال عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودي علي المستفيدين بسرعة التوجه والدخول علي موقع نظام نور التعليمي وتحديث بيانات رقم الهاتف المحمول المسجل بوزارة الاتصالات، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة التعليم علي موقع التواصل الاجتماعي توتير “نأمل من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمشرفين التربويين بتحديث بيانات رقم الجوال”.

آلية التقيم عبر منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن آلية تقيم الطلاب عبر منصة مدرستي والذي يتم من خلال قيام المعلمين والمعلمات بوضع الاختبارات ورفعها إلي منصة مدرستي بشكل دوري للوقوف علي مستوي الطلاب حيث تقيس هذه الاختبارات الأنشطة والمهام ومشاركة الطلاب الفعالة مع الزملاء والمعلمين، كما تحتوي المنصة علي كل الاحتياجات الأساسية للطالب من كتب وفيديوهات تعليمية متنوعة وأوضح معالي وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل شيخ عبر لقاء أجراه عبر قناة الإخبارية السعودية أن المنصة التعليمية مدرستي يحتوي على جميع الأدوات التي تساعد المعلمين على نجاح العملية التعليمية.

البرنامج الصباحي للطلاب والطالبات

يبدأ البرنامج الصباحي أولا بالدخول إلي منصة مدرستي ثم أداء النشيد الوطني والقيام بعمل التمارين الرياضية الافتراضية، ثم استعراض الجداول الدراسية ثم الدخول إلي الفصل الدراسي مع المعلم كما تتيح المنصة حلقات النقاش والتفاعل والحوار بين الطلاب والطالبات والمعلمين من خلال التعرف علي المواعيد المناسبة لذلك لإتمام عملية التواصل.

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن بدء توزيع حسابات الدخول عبر منصة مدرستي ولضمان وصول الحسابات إلي المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات سيتم توزيع الحسابات بشكل تلقائي، فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن 512 من منسوبي التعليم سيعودون إلي العمل ابتدأ من الأسبوع القادم وذلك بعد مكالمة هاتفية علي أحد القنوات الفضائية.

آلية الحصول علي بيانات المستخدم عن طريق قائد المدرسة

أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الإلكتروني علي صفحة التواصل الاجتماعي توتير عن آلية الحصول علي بيانات المستخدم عن طريق قائد المدرسة وذلك بإتباع الخطوات التالية:

يستطيع القائد الدخول إلي منصة مدرستي.

الدخول إلي إدارة الطلاب.

إدارة بيانات الطلاب.

الضغط علي أيقونة القلم.

الضغط علي المرور الافتراضية.

التسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

كيفية تسجيل أسماء الأبناء عبر منصة مدرستي

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة آلية تسجيل أسماء الأبناء عبر منصة مدرستي وذلك بإتباع عدة خطوات بسيطة للغاية، ولكن يجب عليك أولاً التسجيل في تطبيق توكلنا ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية ثم القيام بتسجيل رقم السر والبريد الإلكتروني بعد يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول المسجل مسبقاً، للحصول على الرقم السري.

الحصول على رمز التفعيل وكلمة السر وموعد الدخول

كما أوضحت الوزارة مؤخرا عن آلية الحصول على رمز التفعيل وبيانات الدخول وكلمة السر وذلك من بالخطوات من خلال الدخول على رابط التفعيل، كما نوهت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير أن نتيجة التحديث الخاصة بجداول الطلبة فقد يتعذر الدخول من أول مرة لذا يجب المحاولة أكثر من مرة.

خطوات حضور الطلبة الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي

تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي من خلال حساب مايكروسوفت 360.

سيظهر أمامك بعد الدخول روابط الحصص.

الضغط على رابط الحصص كما في الصورة السابقة.

يتم فتح الرابط من خلال مايكروسوفت.

الضغط على أيقونة الانضمام الآن، لتتمكن من حضور الحصص الافتراضية.

حماية حسابك في منصة مدرستي

يمكنك عزيزي الطالب أو الطالبة من خلال الرابط التالي حماية حسابك من الاختراق حيث انتشرت في الآونة الأخيرة شكوي من الطلاب والطالبات من اختراق حساباتهم عبر منصة مدرستي، حيث يستغل بعض من أمراض النفوس المريضة عدم معرفة البعض من آلية التسجيل أو التفعيل الخاص بالنظام الجديد التي تسعي أن تقدمة وزارة التعليم السعودية في ظل جائحة فيروس كورونا وتقوم باختراق حسابات الطلبة.

في حالة الانتقال إلى الحصص التالية يجب عليك تكرر الخطوات السابقة مرة أخرى.

أرقام خيالية فى منصة مدرستي

أرقام مستخدمي منصة مدرستي منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية تشهد قصة نجاح المنظومة التعليمية الجديدة في المملكة كما ذكر الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي الذي أوضح أن أكثر من 4 مليون دارس يتفاعل مع منظومة التعليم عبر منصة مدرستي، كما أوضح أن المملكة تشهد عاما استثنائياً في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي تقوم هيئة التعليم بأقصى جهد لاستكمال العام الدراسي الجديد 1442ه‍ بشكله الجديد.

إحصائيات قنوات عين خلال الفترة الماضية

مسابقة مدرستي الرقمية

أعلن الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء انطلاق مسابقة مدرستي الرقمية للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور والتي تهدف إلى تعزيز الدور الفعال للتعليم الإلكتروني، كما أوضح أن مجال المسابقة منقسم إلى ثلاث محاور (مجال التعليم، مجال الإعلام والتثقيف، مجال التدريب)، فيما أكد لجنة التحكيم يترأسها نائب الوزير.

علي سياق منفصل أعلنت الحكومة السعودية عن دمج وزارة التعليم العام مع وزارة التعليم العالي في وزارة واحدة ونتج عن هذا الدمج الآتي وضع الطلاب والطالبات من أبناء المرحلة الثانوية في استعداد قوي للمرحلة الجامعية نظراً، كما يتم تأهيل المعلمين والمعلمات بشكل جيد للمرحلتين، وضع آلية للإصلاح الوظيفي وتحدي البطالة، تقديم جيل واعي يقدر تاريخه وحضارته.

جدول الحصص الدراسية

أعلنت وزارة التعليم عن جدول الحصص الدراسية عبر قنوات عين التعليمية على تردد 12347 على القمر الصناعي عرب سات للمرحلة الثانوية عام واختياري وتحفيظ قرآن، في بث مباشر على قنوات عين كما يعاد على قنوات اليوتيوب، كما أعلنت أيضاً عن جدول المرحلة الثانوية المستوي الخامس.

نصائح لحماية حسابك في منصة مدرستي من الاختراق