نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الارصاد الجوية في السعودية حتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بناءً على هيئة الارصاد وحماية البيئة نقدم لكم حالة الطقس في السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أن الكثيرين الآن يتجهون إلى معرفة أخبار الطقس والأرصاد الجوية قبل الخروج إلى أعمالهم ومباشرة حياتهم اليومية لأخذ حذرهم من تقلبات الجو الرهيبة في هذا الشهر من فصل الشتاء وهو كيهك،حيث يتميز هذا الشهر بتغيرات وتقلبات جوية ولكنه في الغالب يكون دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا، وهناك مثل مصري قديم يقول” كيهك نهارك مساك” وهذا دلالة على قصر النهار في أيام هذا الشهر، فأجدادنا كانوا يفتقدون إلى الوسائل الإخبارية والتقنية التي نتمتع بها الآن لمعرفة الطقس فكانوا يلجؤن إلى قراءة الطبيعية ومن خلال خبراتهم السابقة في معايشة هذه المواسم.

أخبار الارصاد في السعودية خلال الأيام الأربعة القادمة:

حيث تشير الأرصاد الجوية أن الجو غدا في الرياض غائم جزئياً على بعض المناطق نهاراً شديد البرودة ليلاً كما أن هناك احتمال هطول الأمطار بنسبة 10%، حيث درجات الحرارة غداً كالتالي:

درجة الحرارة العظمى؛ 20° درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى؛ 11° درجة مئوية.

أما تشير الأرصاد الجوية بعد غد وهو الأحد 20 ديسمبر 2020 أن الأجواء في الرياض تكون مشمسه نهاراً تميل إلى الدفئ، غائمة على بعض المناطق، شديد البرودة ليلاً كما يتوقع هبوط الأمطار باحتمال ضئيل جداً وهو 5% حيث أن درجات الحرارة تكون كالتالي:

درجة الحرارة العظمى؛ 21° درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى؛ 11° درجة مئوية.

أما أحوال الطقس يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 فيتوقع أن تكون دافئة نهاراً، تميل إلى الغيوم على بعض المناطق، شديدة البرودة ليلاً كما أن هناك أيضاً احتمال لهطول الأمطار بنسبة 5%حيث أن درجات الحرارة كالتالي:

درجة الحرارة العظمى؛ 21° درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى 10° درجة مئوية.

أما عن طقس يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 فيتوقع أن يكون مشمس دافئ نهاراً، مائل إلى البرودة ليلاً ويتوقع هطول أمطار بنسبة 5% حيث درجات الحرارة هي كالتالي:

درجة الحرارة العظمى؛ 23° درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى؛ 10° درجة مئوية.

أي أن الطقس يميل إلى الاستقرار على حالة واحدة خلال الأيام الأربعة القادمة وهي غائمة جزئيا وهناك احتمال سقوط أمطار .