نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الترقيات للموظفين جامعة الملك فيصل، تعرف الآن على الشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس جامعة الملك فيصل عن بداية تقديم الترقية لشاغلي الوظائف في المرتبة الأولي وحتى للمرتبة الثانية عشر من خلال النظام الإلكتروني للترقيات، وقد قام عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد أن التقديم يكون عبر النظام الإلكتروني فقط وذلك حرصا على تقديم افضل الخدمات حيث تسهل رفع المستندات المطلوبة دون الحاجة لمراجعه العمادة.

المستندات المطلوبة لتقديم على ترقية

يجب أرفاق المستندات المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني بدأ من يوم الخميس الموافق 2 جماد أول إلى نهاية يوم السبت الموافق 18 جماد أول، يمكن التقديم من خلال موقع الخاص بجامعة الملك فيصل ترقيات الموظفين والمستندات المطلوبة هي:

أحضار تقويم الأداء الوظيفي لعام 1441.

وإحضار الدورات التدريبية التي قام الموظف أو الموظفة الحصول عليها خلال المرتبة الحالية.

وإحضار الإنجازات والمبادرات الذي حصل عليها.

الشروط المطلوبة للترقيات للمرتبات (11 و 12 و 13)

أن يكون تقييم الأداء الوظيفي 30% أو أكثر.

تكون نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين 20% عن طريق اختبار القدرة المعرفية التي يقوم بتقديمها المركز الوطني للقياس.

نتائج المقبل الشخصة لا تقل عن 20%.

يجب ألا يقل حصول المرشح عن 10% في برامج التطوير والتدريب.

لا تقل الإنجازات و المبادرات التي حققها الموظف عن 20%.

الشروط المطلوبة لترقية المرتبة العاشرة فما دون



لا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن 30%.

لا تقل نتيجة المقابلة الشخصية عن 30%.

لا تقل برامج التطورات والتدريب التي حصل عليها المرشح عن 20%.

وأخيرا أن يحقق الموظف في المبادرات والانجازات نسبة لا تقل عن 20%.

لقد تعرفنا الآن على المستندات المطلوبة وكيفية تقديم على ترقية مع معرفة المعايير المطلوبة لترقية لجميع المراتب، والآن إذا كان لديك أي مشكلة أو أي استفسار يمكن إرسال استفسارك للأكاديمية أو لشؤون المالية من خلال رابط خدمة جامعة فيصل، وسوف يتم الرد عليك في اسرع وقت ممكن و يكون بحد اقصي ثلاثة أيام فقط، أو الاتصال على رقم الهاتف المجاني 0308-303-800 وسوف يتم رد على الاتصال فورا والإجابة على استفسارك أو حل مشكلتك.