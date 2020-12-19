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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر تعلن فتح رابط تقديم وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442 السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442 تُعد من الوظائف الشاغرة المتاحة الآن في المملكة العربية السعودية، وفي مقدور الراغبين في الالتحاق بها التقدم الان عبر بوابة أبشر التوظيف من أجل تسجيل طلب الالتحاق بأي من هذه الوظائف، وفيما يلي؛ سوف يتم توضيح أسماء هذه الوظائف وشروطها بالإضافة إلى عرض كيفية التقدم إليها عبر الرابط الرسمي لمنصة أبشر التوظيف
وظائف كلية الملك فهد الأمنية
قامت الإدارة العامة الخاصة بالقبول المركزي والتابعة إلى وزارة الداخلية لشؤون العسكرية بالإعلان عن توفر وظائف شاغره وفتح باب التسجيل بها، وتشمل هذه الوظائف : وظيفة جندي ووظيفة جندي أول (رجال فقط) ، مع ضرورة الحصول على المؤهلات التالية:
- وظيفة جندي: تتطلب الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو شهادة معادلة.
- وظيفة جندي أول: تتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس والدبلوم في بعض التخصصات الطبية والصحية والنظرية.
رابط تقديم وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1442
يرغب الكثيرون في التقديم على وظائف بنك الراجحي وكذلك التقديم وعلى وظائف الكلية الأمنية التي قد تم الإعلان عنها الآن ؛ حيث يمكن للشباب الذين تنطبق عليهم كافة شروط القبول في وظائف الكلية الأمنية السعودية التقدم من أجل الالتحاق بالوظائف المتوفرة بها بداية من يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2020م الموافق 4_5_1442 هجرية، وسوف يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 9 – 5 – 1442 هجرية، وذلك من خلال منصة أبشر التوظيف السعودية
شروط وظائف الكلية الأمنية السعودية 2020
تشمل شروط الالتحاق في وظائف كلية الملك فهد الأمنية في السعودية ، ما يلي:
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والجنسية باستثناء من نشأ مع الأب خارج الوطن في مهمة وطنيه.
- أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا اختلاس ونصب أو قضايا شرف وأمانة.
- أن لا يكون قد سبق له العمل في أي وظيفة عسكرية في المملكة أو تم إنهاء خدماته في مؤسسة عسكرية سابقا لأي سبب.
- أن لا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.
- أن يكون هناك توازن بين الوزن والطول.
- أن يتمكن من اجتياز كافة اختبارات القبول وجميع الإجراءات الخاصة بالالتحاق بهذه الوظائف.
- الحصول بالطبع على المؤهل الدراسي المطلوب لكل وظيفة.
- يجب معادلة الشهادات الصادرة من اي جهة تعليمية خارج المملكة من خلال وزارة التعليم السعودية.
- عند التقديم على الوظائف الخاصة بالقطاع الصحي، لا بد من تقديم بطاقه تسجيل مهني وكذلك شهادة تصنيف للمؤهل الصحي على أن تكون سارية المفعول وصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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