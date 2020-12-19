نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة 3 سنوات بتمويل 200 ألف ريال لدى شركة اليسر في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة هو ما يقدمه الآن شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة في أقوى عروض نهاية العام ويقوم بنظام التوريق فهو مطابق لمعايير وأحكام الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي حيث يقوم على بيع وشراء سلع من أجل التمويل الشخصي أو تمويل السيارة أو تمويل الأسرة أو تمويل الزواج ويقدم ايضاً قروض أخرى بفترة سداد ميسرة حتى ستة وثلاثون شهر بتساهيل عند سداد تلك الأقساط المستحقة على العميل المتقدم ويمنح شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية خدمة التمويل الشخصي بدون كفيل حتى مائة ألف ريال ولكن المبلغ التمويلي يصل إلى مائتين ألف ريال بموافقة الكفيل وأتاحت الشركة رابط الحصول على قرض بدون كفيل بالتقسيط الميسر فالتقديم الآن عبر الأون لاين بدون الذهاب للشركة وعند الحصول على موافقة على طلب التمويل يتم الذهاب إلي فرع من فروع شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية من أجل الحصول على التمويل المناسب للمقترض
أهم مزايا تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة
- التمويل الشخصي يقوم على نظام التوريق في بيع وشراء السلع فلا يتعارض مع الدين الإسلامي فهو تمويل شخصي إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- قرض شخصي بدون كفيل إذا طلب العميل 100 ألف ريال فقط
- قرض شخصي بموافقة الكفيل عند طلب العميل المتقدم 200 ألف ريال سعودي
- التمويل الشخصي يتميز بهامش ربح منافس لذلك يمتلك أقبال عالي من المواطنين السعوديين
- قرض شخصي بفترة سداد ثلاثة سنوات ميسرة
شروط وضوابط الموافقة على تمويل شخصي بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية
- التمويل للمواطن السعودي الجنسية فقط لا غير
- الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن ستة ألف ريال للحصول على الموافقة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية
- سن العميل المتقدم للقرض الشخصي بدون كفيل لابد أن يكون من 21 سنة إلى 60 سنة
- سن المتقاعدين يكون أقصى عمر مقبول للتمويل سبعون عام
- تطلب شركة اليسر للإجارة والتمويل خدمة عمل ستة أشهر للمواطنين السعوديين فقط سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي
المستندات المطلوبة للموافقة على قرض بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية
- على المتقاعديين توفير نموذج استقطاع للحصول على قرض بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية
- يلتزم المتقدمين بتعريف الراتب الشهري ويكون معترف بيه من الغرفة التجارية في القطاع الخاص السعودي
- منح اثبات شخصي من خلال الهوية الوطنية والعنوان الوطني للموافقة على قرض بدون كفيل من اليسر للتمويل
- يقوم المقترض بعمل حساب بنكي خاصة للعامل في القطاع الخاص بالسعودية
رقم خدمة عملاء شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية
يمكن لكافة المواطنين السعوديين الحصول على القرض الشخصي بفترة سداد ميسرة وبهامش ربح منافس عن باقي الشركات والمصارف التمويلية وهذا ما يميز شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ولكن وفرت أيضاً رقم خدمة العملاء برقم الموحد الثابت 920000711 ويكون متاح من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً بتوقيت السعودية لخدمة كافة العملاء من المواطنين السعوديين
رابط التقديم على تمويل شخصي بفترة سداد ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل بالخطوات
- يلتزم المتقدم للموافقة على قرض شخصي بأقساط ميسرة بالدخول على الموقع الرسمى لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة
- الضغط على طلب التمويل الشخصي بنظام التوريق
- تسجيل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة لكي يتم الموافقة على القرض بشرط تحديد مبلغ التمويل الشخصي المطلوب والراتب الشهري للعميل المقترض
- أرسال طلب التمويل الشخصي إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل بعد أتمام تعبئة نموذج طلب التمويل
- يتم التقديم من خلال الإنترنت وعند قبول التمويل الشخصي يتم الذهاب لشركة اليسر لإستكمال باقي البيانات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من الشركة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة 3 سنوات بتمويل 200 ألف ريال لدى شركة اليسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.