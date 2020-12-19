نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة 3 سنوات بتمويل 200 ألف ريال لدى شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة هو ما يقدمه الآن شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة في أقوى عروض نهاية العام ويقوم بنظام التوريق فهو مطابق لمعايير وأحكام الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي حيث يقوم على بيع وشراء سلع من أجل التمويل الشخصي أو تمويل السيارة أو تمويل الأسرة أو تمويل الزواج ويقدم ايضاً قروض أخرى بفترة سداد ميسرة حتى ستة وثلاثون شهر بتساهيل عند سداد تلك الأقساط المستحقة على العميل المتقدم ويمنح شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية خدمة التمويل الشخصي بدون كفيل حتى مائة ألف ريال ولكن المبلغ التمويلي يصل إلى مائتين ألف ريال بموافقة الكفيل وأتاحت الشركة رابط الحصول على قرض بدون كفيل بالتقسيط الميسر فالتقديم الآن عبر الأون لاين بدون الذهاب للشركة وعند الحصول على موافقة على طلب التمويل يتم الذهاب إلي فرع من فروع شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية من أجل الحصول على التمويل المناسب للمقترض

أهم مزايا تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة

التمويل الشخصي يقوم على نظام التوريق في بيع وشراء السلع فلا يتعارض مع الدين الإسلامي فهو تمويل شخصي إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

قرض شخصي بدون كفيل إذا طلب العميل 100 ألف ريال فقط

قرض شخصي بموافقة الكفيل عند طلب العميل المتقدم 200 ألف ريال سعودي

التمويل الشخصي يتميز بهامش ربح منافس لذلك يمتلك أقبال عالي من المواطنين السعوديين

قرض شخصي بفترة سداد ثلاثة سنوات ميسرة

شروط وضوابط الموافقة على تمويل شخصي بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية

التمويل للمواطن السعودي الجنسية فقط لا غير

الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن ستة ألف ريال للحصول على الموافقة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية

سن العميل المتقدم للقرض الشخصي بدون كفيل لابد أن يكون من 21 سنة إلى 60 سنة

سن المتقاعدين يكون أقصى عمر مقبول للتمويل سبعون عام

تطلب شركة اليسر للإجارة والتمويل خدمة عمل ستة أشهر للمواطنين السعوديين فقط سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي

المستندات المطلوبة للموافقة على قرض بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية

على المتقاعديين توفير نموذج استقطاع للحصول على قرض بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية

يلتزم المتقدمين بتعريف الراتب الشهري ويكون معترف بيه من الغرفة التجارية في القطاع الخاص السعودي

منح اثبات شخصي من خلال الهوية الوطنية والعنوان الوطني للموافقة على قرض بدون كفيل من اليسر للتمويل

يقوم المقترض بعمل حساب بنكي خاصة للعامل في القطاع الخاص بالسعودية

رقم خدمة عملاء شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية

يمكن لكافة المواطنين السعوديين الحصول على القرض الشخصي بفترة سداد ميسرة وبهامش ربح منافس عن باقي الشركات والمصارف التمويلية وهذا ما يميز شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ولكن وفرت أيضاً رقم خدمة العملاء برقم الموحد الثابت 920000711 ويكون متاح من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً بتوقيت السعودية لخدمة كافة العملاء من المواطنين السعوديين

رابط التقديم على تمويل شخصي بفترة سداد ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل بالخطوات