نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل وموعد فتح باب الترقيات وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول جامعة الملك فيصل حيث بدأ منذ أيام في تزايد طلبات الترقية التي استقبلتها من قبل الموظفين بمختلف المراتب الوظيفية خاصة بعد الإعلان الأخير الذي أوضحته الجامعة، حيث أوضح الاستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني باعتباره عميد شئون أعضاء هيئة التدريس أن الجامعة تحرص على دعم الجهود التي يبذلها منسوبيها وتعمل على تقدير مساهمتهم في تحقيق التميز الوظيفي في مختلف المجالات، وامتداداً لما تقوم الجامعة بتقديمه في هذا الشأن من خلال العديد من الحوافز ومن بينها الترقيات الوظيفية والتي يتطلب الحصول عليها تحقيق الكفاءة والتميز في الأداء حيث تعد الترقية إحدى وسائل التطوير الوظيفي.

مفاضلة الترقيات في جامعة الملك فيصل:

ونذكر أن سلطان بن محمد بالحارث باعتباره مدير إدارة تطوير الموارد البشرية في الجامعة قد أوضح أن الترقية الوظيفية التي يرغب بها الموظفين ويزداد الإقبال عليها تتم من خلال منصة مسار، وذلك عبر الدخول من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبناء على ما ورد في المادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي نصت على “تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقاً لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيسي “إضافة إلى جميع أو بعض المعايير الواردة بالفقرة (ا) من المادة (52).

معايير المفاضلة للترقيات على المرتبة (11-12-13) :

تقييم الأداء الوظيفي (30%)

نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين (20%) وذلك عن طريق اختبار القدرة المعرفية والذي يقدمه المركز الوطني للقياس

نتائج المقابلة الشخصية (20%)

برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح (10%)

المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف (20%) عند التساوي بين المرشحين يتم تطبيق العناصر المرجحة.

المقابلة الشخصية وعند التساوي يكون العنصر المرجح كالتالي :

1- نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين وعند التساوي يكون العنصر المرجح التالي: الأقدمية في المرتبة الحالية وعند التساوي يكون المرجح – الأقدمية في تاريخ التعيين (اليوم – الشهر – السنة).

معايير المفاضلة للترقيات على المرتبة (العاشرة فما دون ):

تقييم الأداء الوظيفي (30%)

نتائج المقابلة الشخصية (30%)

برنامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح (20%)

المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف (20%) وعند تساوي بين المترشحين يتم تطبيق العناصر المرجحة كالآتي.

1- المقابلة الشخصية وعند التساوي يكون العنصر المرجح.

2 – برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح وعند التساوي يكون العنصر المرجح التالي.

3- الأقدمية في تاريخ التعيين كالتالي (اليوم – الشهر – السنة )

رابط التقديم جامعة الملك فيصل:

ومن الجدير بالذكر أن جامعة الملك فيصل حددت من خلال شئون الأعضاء الخاصة بهيئة التدريس التأكيد على منسوبي الجامعة، حيث يتم التقديم من خلال الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني جامعة الملك فيصل، وأكدت على ضرورة إرفاق كافة المستندات وتعبئة كافة الحقول التي تتعلق بالبيانات بشكل صحيح، علماُ بأنها غير مسئولة في حالة أن هناك بيانات خاطئة لذلك على الشخص المتقدم.