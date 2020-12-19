نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرين تعرب عن ترحيبها بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت السلطات البحرينية، عن ترحيبها بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وقد جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.

وكان التحالف أعلن - أمس - أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية.